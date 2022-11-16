HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Scooter kullanırken ceza yedi, telefonunu çıkarıp sitem etti: Rezillik çıkmasını mı bekliyorsunuz

Scooter kullanırken ceza yedi, telefonunu çıkarıp sitem etti: Rezillik çıkmasını mı bekliyorsunuz

16.11.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yeniden gündeme gelen elektrikli scooterlara polis ekipleri tarafından Kadıköy'de denetim yapıldı. Denetim sırasında bazı vatandaşlara ceza kesildi. Ceza yiyen vatandaşlardan biri telefonunu çıkararak basın mensuplarını kayda aldı. Aynı vatandaş gazetecilere sitem ederek, "İnsanlar ceza yiyor. Rezillik çıkmasını mı bekliyorsunuz" dedi.

Scooter kullanırken ceza yedi, telefonunu çıkarıp sitem etti: Rezillik çıkmasını mı bekliyorsunuz

Kadıköy’de elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Denetimde ceza uygulanan bir kişi ise telefonunu çıkararak, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının videosunu çekti.

A

Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde elektrikli scooterların kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, durdurulan sürücülere kaldırımda elektrikli scooter kullanmaktan ve çeşitli nedenlerden cezai işlem uygulandı. Denetime takılan ve ceza uygulanan bir kişi ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Telefonunu çıkararak haber çalışması yapan gazetecileri çeken bir vatandaş, “İnsanlar ceza yiyor rezillik çıkmasını mı bekliyorsunuz” dedi. Denetimde 12 kişiye toplamda 4 bin 662 TL para cezası uygulandı. (İHA)

V

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bir dilencinin üzerinden çıktı!Hepsi bir dilencinin üzerinden çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Ceza scooter

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"

Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

İlginizi Çekebilir

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.