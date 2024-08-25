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  4. Scooter'la gelip husumetlisini vurdu! O anlar kamerada

Scooter'la gelip husumetlisini vurdu! O anlar kamerada

25.08.2024 16:30
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Fatih'te bir kişi 18 bin dolar alacağı olduğu iddia edilen kişiyle buluşma noktasına scooter'la geldi. Tunuslu şüpheli yanındaki silahla Cezayirli Ben Bohani'yi bacağından vurdu. Şüphelinin scooter'la olay yerine gelip, ateş ettikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler, kimliği belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Scooter'la gelip husumetlisini vurdu! O anlar kamerada

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.45 sıralarında Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cezayirli Ben Bohani ile Tunuslu şüpheli arasında alacak verecek anlaşmazlığı yaşandı. İkili bir caddede buluşmaya karar verdi. Ben Bohani caddede beklediği sırada Tunuslu şüpheli scooter'la buluşma noktasına geldi. Scooter'dan inen şüpheli, 18 bin dolar alacaklı olduğu iddia edilen Ben Bohani'ye art arda ateş etmeye başladı. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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BACAĞINA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan kurşunlardan biri Ben Bohani'nin bacağına isabet ederken, bir kurşun da caddede bulunan otelin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bohani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Bohani'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih scooter
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