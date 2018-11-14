Scooter'la hız yaparken yakalanan çocuğa, gelecekteki ehliyeti için altı ceza puanı

İngiltere'de elektrikli scooter'ıyla 'hız yaparken' yakalanan 15 yaşındaki bir çocuk, gelecekteki ehliyetine işlenmek üzere altı ceza puanı aldı.

Yürürlükteki trafik yasalarına göre, üç yıl içinde 12 ceza puanı alan sürücülerin ehliyetine altı ay süreyle el konuluyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Cleveland kasabasında mahkemeye çıkarılan çocuğun kaç kilometreyle giderken yakalandığı açıklanmadı.

Polis, adı açıklanmayan çocuğun sadece "Çok yüksek hızda" giderken durdurulduğunu duyurdu.

Polis yetkilileri, birçok kullanıcının ve ebeveynlerin scooter'lar ve kaykaylar için de hız sınırı olduğunu bilmediğini söyledi.

Scooter'lar birçok ülkede pratik bir ulaşım aracı olarak giderek yaygınlaşıyor.

Hız sınırı 65 kilometre

İngiltere'de scooter'la hız ihlalleri 1835'ten kalma bir yasa kapsamında cezalandırılıyor.

Ülkede bu araçlar için hız sınırı saatte 65 kilometre.

Ayrıca scooter'ların plakası olması, kullanıcılarının sigorta yaptırması ve ehliyeti olması zorunluluğu var.

Scooter üreticileri, yasanın güncellenmesi gerektiğini söylüyor.