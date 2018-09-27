Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!

Sosyal video paylaşım sitesi Scorp'ta 'Sexy bir şekilde Oh Yeah de' şeklinde başlık açıldı.
Kullanıcılar kısa süre içinde bu başlığa onlarca video gönderirken, sosyal medyanın yeni trendi haline geldi.
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