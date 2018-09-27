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Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 23:13 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Scorp'ta açılan 'Sexy bir şekilde Oh Yeah de' başlığına onlarca video gönderildi. Videolar kısa sürede sosyal medyanın yeni trendi oldu.

Sosyal video paylaşım sitesi Scorp'ta 'Sexy bir şekilde Oh Yeah de' şeklinde başlık açıldı.

SOSYAL MEDYANIN YENİ TRENDİ

Kullanıcılar kısa süre içinde bu başlığa onlarca video gönderirken, sosyal medyanın yeni trendi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
scorp sexy Oh Yeah

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