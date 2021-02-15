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‘‘SDG 100 Kadar IŞİD Üyesini Irak’a Teslim Etti’’

15.02.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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‘‘SDG 100 Kadar IŞİD Üyesini Irak’a Teslim Etti’’

IŞİD’le mücadelede ABD’nin önemli müttefiklerinden olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’de tutulan 100 kadar IŞİD savaşçısını Irak hükümetine teslim ettiği bildirildi

IŞİD’le mücadelede ABD’nin önemli müttefiklerinden olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’de tutulan 100 kadar IŞİD savaşçısını Irak hükümetine teslim ettiği bildirildi.

SDG’nin üst düzey yetkililerinden birinin Amerika’nın Sesi’ne (VOA) yaptığı açıklamaya göre IŞİD üyeleri, Suriye ve Irak arasındaki bir sınır kapısı üzerinden geçen hafta teslim edildi.

Bu IŞİD üyelerinin tamamının Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG’nin yönettiği gözaltı merkezlerinde tutulan Irak vatandaşları olduğu kaydedildi.

Irak Ordu Sözcüsü Yahya Resul, VOA’in konuyla ilgili sorusunu yanıtlamadı; ancak Iraklı bir güvenlik kaynağı Pazar günü haber ajansı AFP’ye, Iraklı tutukluların Suriyeli Kürt güçler tarafındanIraklı yetkililere teslim edildiğini doğrulamıştı.

Kürtler’in liderlik ettiği Suriye Demokratik Güçleri, 2.000’i yabancı 10.000’den fazla IŞİD militanını gözaltı merkezlerinde tutuyor. Tutukluların çoğu 2019 yılında IŞİD’in Suriye’nin doğusundaki sözde hilafetini sona erdiren ABD öncülüğündeki askeri operasyon sırasında yakalanmıştı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD savaşçılarının ve sempatizanlarının ailelerinin kaldığı El Hol kampında ve diğer gözaltı merkezlerinde de yaklaşık 70.000 kişi tutuluyor. SDG, tutukluların 60 farklı ülkeden olduklarını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler’in bu ay yayınlanan bir raporundaysa Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD’le bağlantılı 1.600 Iraklı’nın hala gözaltında tutulduğu bildirilmişti.

SDG’den ülkelere çağrı

SDG yetkilileri ülkelere gözaltındaki vatandaşlarını geri almaları için çağrı yapıyor. SDG özellikle de devam eden pandemi koşullarında kaynakların yetersiz olması nedeniyle, IŞİD tutuklularının ve ailelerinin sonsuza kadar bu merkezlerde bakılamayacakları uyarısında bulunuyor.

Birçok hükümet bu konuda yapılan çağrılara yanıt vermezken aralarında ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Finlandiya ve Orta Asya ülkelerinin bulunduğu bazı ülkeler bir kısım vatandaşlarını bu gözaltı merkezlerinden geri kabul etti.

BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Voronkov, ülkelere Suriye’de tutulan kadın ve çocukları da geri almaları çağrısı yapıyor.

Voronkov geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada ‘‘Zorluklar ve riskler ihmalle birlikte artıyor; bunun sadece bölgeye değil küresel düzeyde de uzun vadeli etkileri olabilir’’ demiş, uluslararası toplumun IŞİD’le bağlantılı kadınlar ve çocuklar konusunda çok az ilerleme kaydettiğini söylemişti.

BM uzmanları El Hol kampında ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki diğer kamplarda koşulların zorlaştığını söyleyerek mülteciler arasında önemli hastalıkların baş gösterebileceği uyarısında bulunuyor.

El Hol kampında şiddet olayları da son haftalarda tırmandı. 2021’in başından bu yana çoğu Iraklı 12’den fazla kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölümlerin kamp içindeki IŞİD faaliyetlerinin artmasından kaynaklandığını kaydetti.

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