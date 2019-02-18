SDG: 1500 yabancı asker Suriye'de kalsın

ABD'li komutan çekilmenin süreceği yanıtını verdi.ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanlarından Mazlum Kobani, bin ile bin 500 arasında yabancı askerin IŞİD'le mücadele için Suriye'de kalmasını istediklerini, Washington'ın da bölgeden çekilme planlarını kısmen de olsa durdurmasını umduklarını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ve diğer üst düzey komutanlarla Suriye'deki bir hava üssünde yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere konuşan Kobani, hava desteği ve karada kendileriyle koordinasyonu sağlayacak bir birlik istediklerini söyledi. Kobani, Fransız ve İngiliz askerlerinin SDG'ye muhtemel desteğinin tartışıldığını ancak sayıları az da olsa Amerikan güçlerinin de kalmasından yana olduklarını belirtti. SDG'li komutan, ayrıca Şam'la işbirliği arayışında olmadıklarını söyledi.

"Bu doğrultuda değiliz"

ABD'li komutan Votel ise Suriye'den çekilme planının uygulanmaya devam edildiğini belirterek, "Bizden istediklerini elbette anlayışla karşılıyoruz, ancak şu anda bu doğrultuda değiliz" dedi.