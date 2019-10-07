HABER

SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi

07.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye başladığını açıkladı.

SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi

SDG, Türkiye'nin askeri operasyonunun 'IŞİD'e karşı yürütülen savaşı olumsuz etkileyeceğini' belirtti.ABD'nin Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine planladığı operasyona destek vermeyeceğini duyurmasının ardından çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye ile herhangi bir askeri gerilimden kaçınmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen... Amerikan güçleri tahaahhütlerini yerine getirmedi ve Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekiyor" ifadesi kullanıldı.

ABD destekli SDG’nin açıklamasında, Türkiye'nin düzenleyeceği operasyon konusunda uyarıda bulunuldu. "Türkiye şimdi Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerini işgale hazırlanıyor" ifadesi kullanılarak bu askeri operasyonun "IŞİD’e karşı yürütülen savaş üzerinde büyük olumsuz etkisi" olacağı vurgulandı.

SGD’nin açıklamasında, "Bu aşamada halkımızı korumaktan çekinmeyeceğiz" denildi.

Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görüyor. Kürt milislerden oluşan YPG, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede başlıca müttefiki olan SDG’nin omurgasını oluşturuyor.

"ABD güçleri SDG'yi korumayacak"

Reuters’e konuşan ABD'li bir yetkili, Türkiye’nin saldırıları karşısında ABD güçlerinin SDG’ye destek vermeyeceğini söyledi. ABD'li yetkili söz konusu bilgiyi Pazartesi sabahı SDG'ye ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Yetkili, ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Telabyad bölgelerindeki iki gözlem noktasından çekilmeye başladığı bilgisini paylaştı. Bölgede konuşlu diğer birliklerin ise henüz yerlerini koruduğunu ifade etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ABD birliklerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir planladığı operasyon için yakın zamanda harekete gececeği ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağını ve desteklemeyeceğini duyurmuştu.

Reuters,AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbestGözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest
Yokoluş İsyanı Berlin'de eylemlerine başladıYokoluş İsyanı Berlin'de eylemlerine başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

Gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

Trump için çember daraldı! İstifa mı edecek?

Trump için çember daraldı! İstifa mı edecek?

ABD güçleri Fırat'ın doğusundan çekiliyor!

ABD güçleri Fırat'ın doğusundan çekiliyor!

ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!

ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!

Portekiz'de seçim sonuçları belli oldu! Sosyalist Parti zafer kazandı

Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı

Rusya'dan ABD'ye protesto notası: Düşmanca bir eylemdir

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.