SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi

SDG, Türkiye'nin askeri operasyonunun 'IŞİD'e karşı yürütülen savaşı olumsuz etkileyeceğini' belirtti.ABD'nin Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine planladığı operasyona destek vermeyeceğini duyurmasının ardından çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye ile herhangi bir askeri gerilimden kaçınmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen... Amerikan güçleri tahaahhütlerini yerine getirmedi ve Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekiyor" ifadesi kullanıldı.

ABD destekli SDG’nin açıklamasında, Türkiye'nin düzenleyeceği operasyon konusunda uyarıda bulunuldu. "Türkiye şimdi Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerini işgale hazırlanıyor" ifadesi kullanılarak bu askeri operasyonun "IŞİD’e karşı yürütülen savaş üzerinde büyük olumsuz etkisi" olacağı vurgulandı.

SGD’nin açıklamasında, "Bu aşamada halkımızı korumaktan çekinmeyeceğiz" denildi.

Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görüyor. Kürt milislerden oluşan YPG, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede başlıca müttefiki olan SDG’nin omurgasını oluşturuyor.