HABER

SDG: ABD-Türkiye görüşmelerine dolaylı olarak dahiliz

16.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin Başkomutanı, güvenli bölge görüşmelerinde ABD’nin Ankara ile Kürtler arasında arabuluculuk yaptığını belirtti.

SDG: ABD-Türkiye görüşmelerine dolaylı olarak dahiliz

Abdi, görüşmelerdeki bazı detayları da paylaştı.Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve ABD koordinasyonunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda belirsizlikler sürerken Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) açıklama geldi. SDG Başkomutanı Mazlum Abdi, Türkiye ile ABD arasında yürütülen görüşmelerlerde Amerikan tarafı aracılığıyla kendi önerilerini gündeme getirdiklerini, görüşmelere dolaylı olarak dahil olduklarını söyledi. SDG'nin omurgasını oluşturan YPG, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı ve terör örgütü olarak kabul ediliyor.

SDG'ye yakın Hawar haber ajansına konuşan Abdi, bu yılın başından beri görüşmelerde Türk tarafının ve kendi görüşlerinin ele alındığını belirterek "Amerikalılar arabulucu rolü oynuyor. Bize Türk devletinin görüşlerini iletiyorlar, Türkiye'ye de neyi kabul ya da ret ettiğimizi söylüyorlar. Aynı zamanda bizim vizyonumuzu Türk devletine anlatıyor, Türkiye'nin neyi kabul edip neyi etmediğini bize iletiyorlar. Bu şekilde gidiyor. Son görüşmelerde müzakerelerin süreceği garantisi verildi" şeklinde konuştu.

ABD ile Türkiye'nin kamuoyuna açıkladığı üç maddenin, tüm tarafların üzerinde mutabık kaldığı bir temel olduğunu söyleyen Abdi, ancak hala çok sayıda detay üzerinde görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Mazlum Abdi, anlaşmanın ilk etapta Ceylanpınar'a komşu Serekaniye (Res'ül Ayn) ve Akçakale'ye komşu Tel Abyad arasında uygulanacağını, daha sonra Kobani (Ayn el-Arab), Kamışlı ve Derik‘e (El Malikiye) genişletileceğini belirtti.

"Sınırın tümünü kapsamalı"

Güvenli bölgenin sınır boyunca Fırat ile Dicle arasındaki tüm sınır bölgesini kapsamasını istediklerini, belirli bölgelerin dahil edilmesine sıcak bakmadıklarını belirten Abdi, "Bir anlaşma olacaksa tüm Kuzey Suriye'yi kapsamalı. Kuzey ve Doğu Suriye tek bir bölge ve aralarında bir fark yok. Serekaniye ile Tel Abyad arasında çoğunluğu Arap nüfusun oluşturduğu doğru, ama yine de Suriye'nin bir parçası. Belirli bir bölge üzerinde bir anlaşma olacaksa bunu kabul etmeyiz" dedi.

YPG'nin sınırın beş kilometre ötesine çekilmesini, yerini yerel güçlerin almasını ve koalisyon güçleriyle birlikte çalışmasını önerdiklerini belirten Abdi, kentlerin güvenli bölge dışında tutulacağını söyledi. SDG Başkomutanı, güvenli bölgenin derinliğiyle ilgili soruyu ise "Tüm bölge beş kilometre derinliğinde. Ancak Serekaniye ile Tel Abyad arasındaki bazı bölgelerde derinlik dokuz kilometre. Ve bazı çok küçük alanlarda derinlik 9 ila 14 kilometreye yükseliyor. Yani 5,9, 14 arasında diyebiliriz" diye yanıtladı.

"Türk uçaklarını kabul etmeyiz"

Türkiye'nin bölgenin hava sahasını kullanma önerisini kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini söyleyen Abdi, bu durumda diğer bölgelerin de tehlike altında olacağını, bunu kendi askeri güçlerine karşı tehdit olarak gördüklerini kaydetti.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların bölgeye yerleştirilmesi konusunda kuzeydoğu Suriyelilerin dönüşüne karşı olmadıklarını ve bunun anlaşmanın bir parçası olduğunu belirten Abdi, "El Nusra, IŞİD ve terör çetelerinin saflarındaki kişilerin ise yargılanmak üzere dönebileceklerini ve yasal statüleri belirlendikten sonra hayatlarına devam edebileceklerini" kaydetti.

DW/BK,MY

© Deutsche Welle Türkçe

İstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndüİstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndü
Almanya'dan Holokost mağdurlarına ek aylıkAlmanya'dan Holokost mağdurlarına ek aylık
Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağıRusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Dünyayı tedirgin eden gelişme!

Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

Aşırı yağışlar sonrası acı bilanço: 46 ölü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.