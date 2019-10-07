SDG: Amerika Sözünü Tutmadı Neden Çekiliyor?

Beyaz Saray'ın Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekileceğine dair açıklamasının ardından çekilmenin hemen başladığı ifade ediliyor. Reuters Haber Ajansı’na açıklamada bulunan bir Amerikalı yetkili, Amerika askerlerinin Tel Abyat ve Rasulayn’daki iki gözlem noktasından çekildiklerini söyledi. Bazı ajanslar da üzerinde Amerika bayrağı taşıyan askeri konvoyların bölgeden ayrılırken görüntülerini yayınladı.

Amerika’nın IŞİD’e karşı operasyonda müttefik olarak değerlendirdiği ve uzun süredir silah ve mühimmat desteği sağladığı Suriye Demokratik Güçleri SDG, Amerika’nın kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. SDG’den yapılan açıklamada söz konusu kararın bölgedeki IŞİD cihadçılarına karşı savaş üzerinde negatif etkisi olacağı belirtildi.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesinin bu alanı tam anlamıyla bir savaş alanına çevireceğini söyledi. Bali, “Amerikan kuvvetleri sözlerini yerine getirmediler ve Türkiye sınırıyla aradaki bölgeden çekildiler. Türkiye de şimdi Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda bir işgal operasyonuna hazırlanıyor“ dedi.

Bali Twitter hesabından yaptığı açıklamasında SDG'nin her ne pahasına olursa olsun bölgeyi savunmaya devam edeceğini belirtti. Bali, Amerika Merkez Komutanlığı Twitter hesabını etiketlediği mesajında, SDG’nin güvenlik mekanizması anlaşması konusunda Amerika’nın neden sözlerini yerine getirmediği konusunda bir açıklama beklediğini yazdı.

