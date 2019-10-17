SDG: Anlaşmaya uyacağız

SDG komutanı, anlaşmayı kabul ettiklerini söyledi. Suriye lideri Esad'ın danışmanı ise anlaşma için "muğlak" değerlendirmesini yaptı.Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşmayı kabul ettiklerini ve başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Kurulu Üyesi Aldar Halil ise Suriye'nin kuzeyinde çatışmaların durmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Al Arabiya'ya konuşan Halil, olası bir saldırı durumunda YPG'nin kendisini savunacağını söyledi. Halil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de 32 km derinliğe girmek istediğini ancak grubun bu duruma daha önce karşı çıktığını da belirtti.

Esad'ın danışmanı: Anlaşma muğlak

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelerin ardından Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma kararı alınmasının ilişkin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanından da bir değerlendirme geldi. Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, anlaşmanın muğlak olduğunu söyledi. Suriye Demokratik Güçleri konusunda önemli adımlar atıldığını belirten danışman, tüm konuların bir anda çözülmesinin gerekmediğini dile getirdi. Esad'ın danışmanı ayrıca Suriye'de Kuzey Irak'taki gibi bir oluşuma Şam'ın izin vermeyeceğini söyledi.