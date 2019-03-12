SDG: Bağuz'da 2 bin kişi teslim oldu

Teslim olanların çoğunu IŞİD'liler oluştururken aralarında militanların aileleri de bulunuyor.Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in kontrolündeki son yerleşim yeri olan Bağuz'da Pazar günü başlattıkları harekâtta şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişinin teslim olduğunu açıkladı.

ABD destekli ve çoğunluğu YPG unsurlarından oluşan SDG'nin komutanlarından Adnan Afrin teslim olanların çoğunun IŞİD mensuplarından ve onların ailelerinden oluştuğunu belirtti.

Teslim olan kişilerin farklı ülkelerin uyruklarını taşıdığını kaydeden Afrin, bu kişilerin hangi ülkelerin vatandaşı olduklarına dair ayrıntı vermekten kaçındı.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali ise teslim olmak isteyenlerin şu ana kadar teslim olduklarını ve bundan sonra çatışmaların devam edeceğini belirtirken, IŞİD'in yenilgisinin yakın olduğunu düşündüklerini söyledi.

IŞİD'e karşı mücadele koalisyonunun tahminlerine göre halen Bağuz'da sonuna kadar savaşmaya karar veren birkaç yüz militan bulunuyor.

Son iki hafta 20 bin kişi teslim oldu

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre ise yaklaşık 350 kişi teslim oldu ve bu kişilerin 120'si IŞİD mensubu. Gözlemevi ek olarak teslim olan kişilerin bir kısmının Lübnan ve Fas vatandaşı olduklarını açıkladı.