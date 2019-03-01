SDG: ‘Bağuz’da Sert Çatışmalar Bekliyoruz’

Bağuz’un düşmesi IŞİD’le mücadelede önemli bir mihenk taşı olarak görülse de gerilla taktikleri kullanan ve Fırat’ın batısında bazı uzak çöl bölgelerinde konuşlanan grup güvenlik tehdidi olarak algılanmaya devam ediyor.

Fırat Nehri’nin doğu kıyısında küçük bir köy olan Bağuz, IŞİD’in elindeki son yerleşim yeri.

Birleşmiş Milletler (BM) en az 84 sivilin Aralık ayından bu yana Suriye’nin kuzeybatısındaki bir mülteci kampına ulaşmaya çalışırken yolda hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada IŞİD’den kaçan binlerce sivilin sığındığı bu kampa ulaşmaya çalışan 84 kişinin üçte ikisinin çocuk olduğu ifade edildi.

SDG birkaç haftadır Irak sınırındaki Bağuz’u kuşatma altında tutuyor ancak köydeki binlerce sivile yönelik tahliye operasyonları SDG’nin IŞİD’i temizlemek için planladığı saldırının gecikmesine neden oldu.

Başkan Donald Trump’ın, Suriye’nin IŞİD militanlarından tamamen temizlendiğini açıklamasının ardından Suriye’de IŞİD’le çarpışan ABD destekli yerel güçler de bir açıklama yaptı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) IŞİD’in ülkenin doğusundaki son kalesi Bağuz köyünde sert çatışmaların yaşanabileceğini söyledi.

SDG basın ofisi başkanı Mustafa Bali Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada IŞİD militanlarının hala Bağuz’da olduklarını, henüz teslim olmadıklarını ve sivillerin de içeride olduğunu kaydetti. Sivillerin tamamen bölgeden ayrıldığı doğrulanmadan köye saldırı düzenlenmeyeceğini söyleyen Bali’ye göre SDG Cuma günü de bir grup sivili tahliye etmeyi planlıyor.

Bali, Bağuz’da sert bir çatışma beklediklerini söyledi. SDG daha önce yaptığı açıklamada Bağuz’dan ayrılan cihatçıların büyük kısmının yabancı savaşçılar olduğunu söylemişti.

Başkan Trump Perşembe günü Alaska’da Amerikan askerlerine hitaben yaptığı konuşmada Suriye’nin IŞİD’den tamamen geri alındığını söylemişti.

Son üç ayda cihatçıların elinde gittikçe azalan topraklardan toplamda 40 bin kadar sivil tahliye edildi.

Bağuz’dan çıkan sivillerin sayısınınsa tahminlerin çok üzerinde olduğu belirtildi.

Reuters’a konuşan SDG komutanlarından biri, Bağuz’daki sivillerin yer altı mağaralarında ve tünellerde saklandıklarını söyledi.

“SDG Bağuz’da temkinli ilerliyor”