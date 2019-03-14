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SDG: ‘Bağuz’da Yüzlerce IŞİD Savaşçısı Teslim Oldu’

14.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’nin doğusunda IŞİD’in son kalesi olarak bilinen Bağuz köyüne operasyonu defalarca ertelenmesinin ardından Pazar günü başladı. Bir SDG komutanı, yüzlerce IŞİD militanı ve ailelerinin daha teslim olduğunu söyledi

SDG: ‘Bağuz’da Yüzlerce IŞİD Savaşçısı Teslim Oldu’

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’nin doğusunda IŞİD’in son kalesi olarak bilinen Bağuz köyüne operasyonu defalarca ertelenmesinin ardından Pazar günü başladı. SDG komutanlarından Adnan Afrin’in Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Bağuz’da IŞİD militanları ve ailelerinden yüzlerce kişi ABD destekli Suriye güçlerine teslim oldu.

Daha önce Reuters’a konuşan tanıklardan biriyse onlarca kadın, erkek ve çocuğun bölgeden ayrıldığını söylemişti. SDG, Bağuz’a operasyonunu sivillerin varlığından dolayı defalarca ertelemişti. Sivillerin büyük kısmının tahliye edilmesinin ardındansa Pazar günü operasyona başlamıştı.

Bağuz’da hala 500 civarında IŞİD militanının olduğu tahmin ediliyor. Bu militanlarla birlikte bölgede 3-4 bin dolaylarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu sivillerin kaldığı belirtiliyor.

‘Toz fırtınası IŞİD’in lehine işliyor’

AP haber ajansının bildirdiğine göre SDG güçlerince yapılan açıklamada, Bağuz operasyonu sırasında IŞİD’in bölgede yaşanan toz fırtınasından yararlanarak karşı saldırılar düzenlediği belirtildi. Çarşamba günü başlayan toz fırtınası Perşembe de devam ediyor. IŞİD’in karşı saldırıları Kürt güçlerin ağırlığını oluşturduğu ABD destekli SDG’nin ilerlemesini zorlaştırıyor.

Rüzgar ve toz bölgedeki IŞİD unsurlarına karşı hava operasyonlarını da olumsuz etkiliyor. IŞİD militanları toz fırtınasına ek olarak lastik yakarak havaya daha fazla duman karışmasını sağlıyor ve bu koşullar saklanmalarını kolaylaştırıyor.

SDG komutanlarından Adnan Afrin, militanlarla yoğun çatışmalar yaşadıklarını, IŞİD’in intihar saldırılarıyla da SDG’yi hedef aldığını ve mevzilerinde boşluklar yaratmaya çalıştığını söyledi.

SDG daha önce yaptığı açıklamada da sivillerin varlığından dolayı Bağuz’daki son hamlelerinin ‘sınırlı’ kaldığını belirtmişti.Bölgeden şu ana kadar yaklaşık 20 bin sivilin tahliye edildiği tahmin ediliyor.

Bağuz’un ele geçirilmesi IŞİD’le mücadelede önemli bir mihenk taşı olsa da örgütün ölü hücreler ve elinde tuttuğu küçük bölgelerle tehdidini devam ettirmesi bekleniyor.

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