SDG Bağuz’da Zafer İlan Etmeye Hazırlanıyor

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) 2 bin kadar daha kadın ve çocuğun Suriye’nin kuzey doğusundaki el Hol kampına getirildiğini bildirdi. Kampta IŞİD’den geri alınan bölgelerden gelen on binlerce sivil kalıyor.

IŞİD’e ait medya oluşumunun logosunu taşıyan ve online olarak paylaşılan bir videodaysa Bağuz’un içinden görüntüler paylaşıldı. Videoda bir militan, Batı ülkelerindeki militanlara örgüt adına saldırılar düzenlemeleri çağrısında bulunuyor.

SDG, IŞİD’le son çatışmaların Salı günü olduğunu, o tarihten bu yana büyük çaplı silahlı çatışma yaşanmadığını belirtti.

Bali, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada mayınların yanı sıra Bağuz’un altına oyulmuş geçit ve tünellerde de militanları aramayı sürdürdüklerini kaydetti.

IRC yetkilisi Wendy Taeuber, kampa Bağuz’dan son gelen sivillerin çok kötü durumda olduklarını, birçoğunun sıcak çatışmaların arasında kaldığını bu nedenle yaralandıklarını ya da yandıklarını söyledi.

Taeuber, yakında 3 bin sivilin daha kampa gelmesini beklediklerini ve bunların öncekilerden daha da kötü durumda olmalarından endişe ettiklerini kaydetti.

BM Nüfus Fonu UNFPA tarafından Perşembe günü yayınlanan bir raporda Bağuz’da hala 7 bin kişinin olduğunun sanıldığı belirtildi.

IRC’ye göre El Hol kampında şu an 72 bin kişi kalıyor, bunların 40 binden fazlasıysa çocuk. Rapora göre yolda hayatını kaybeden 138 kişinin büyük çoğunluğunu çocuklar ve bebekler oluşturuyor. Kampa gelen 1248 hamile kadının yüzde 15’i 18 yaşın altında.

IŞİD’in Bağuz’da bozguna uğratılması örgütün elindeki yerleşim yerlerinin hepsini kaybettiği anlamına geliyor ancak örgüt üyelerinin hala uzak çöl bölgelerinde saklandığı ve gerilla usulü saldırılar düzenleyebileceği sanılıyor.

ABD ordusu da IŞİD’in Suriye ve Irak’ta dağılmış on binlerce savaşçısının daha olabileceği uyarısında bulunuyor.