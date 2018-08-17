SDG bölgesine Suudilerden para yardımı

Bu toprakların büyük bölümü, ABD destekli SDG kontrolünde bulunuyor.Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir dönem IŞİD'in elinde olan ancak şu an büyük bölümü ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan bölgelerdeki "stabilizasyon projelerine" 100 milyon dolar katkı yaptığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu katkının, "hayat kurtaracağı, yerlerinden olan Suriyelilerin dönmesinin kolaylaştırılmasına ve IŞİD'in yeniden ortaya çıkıp Suriye'yi, komşularını tehdit edememesi veya uluslararası topluma yönelik saldırılar planlayamamasını sağlamaya yardımcı olacağı" belirtildi. Büyükelçilik, "Bu maddi katkı, IŞİD'li teröristlerce tahrip edilen Rakka gibi kentlerde toplumların yeniden canlandırılması için koalisyon güçleri tarafından gösterilerin çabalarda kritik bir rol oynayacak" ifadesini kullandı.

Büyükelçilik açıklamasını aktaran Associated Press haber ajansı, Suudi Arabistan tarafından yapılan 100 milyon dolarlık yardımın, bölgede tarım, eğitim, yol çalışmaları, enkaz kaldırma ve kullanım suyu gibi alanlarda harcanacağını bildirdi.