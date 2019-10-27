SDG Çekiliyor

Önemli bir bölümünü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri Türkiye sınırından 30 km geri çekileceğini açıkladı.

22 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Soçi’de konuyla ilgili uzlaşmaya varmıştı. Buna göre YPG’nin sınırın 30 km gerisine çekilmesi öngörülüyordu.

Örgütten yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşmaya atıfta bulunularak, SDG’nin Türk saldırılarından dolayı akan kanı durdurmak ve insanları korumak için güçlerini Türkiye-Suriye sınırından uzakta yeniden konuşlandırmakta olduğu kaydedildi.

Açıklamda Rusya’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt liderliğindeki yönetimle Esat hükümeti arasında yapıcı diyalog kurulmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Şam, SDG’nin sınır bölgesinden çekilmesini memnuniyetle karşıladı.

Yapılan açıklamada, hükümetin vatandaşların yeniden bölgeye entegre olmasına yardımcı olacağı bunun da Suriye ulusal birliğinin yolunu açacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında varılan anlaşma gereğince Türk ve Rus askerleri sınırdan 10 km içerde Salı gününden itibaren birlikte devriye gezecekler.

