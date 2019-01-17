HABER

SDG'den 'güvenli bölge' planına destek

17.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Amerika’nın desteklediği ve çoğunluğunu terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

SDG'den 'güvenli bölge' planına destek

Açıklamada, böyle bir bölgenin yabancı müdahaleyi önleyecek uluslararası garantilere sahip olması gerektiği belirtildi. Bu ifadeyle muhtemelen Türkiye’nin kastedildiği düşünülüyor.

SDG açıklamasında ayrıca, sınır bölgesinde Türkiye’yle anlaşmaya varılarak istikrarın sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Geçen ay Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklayan Başkan Donald Trump, Pazar günü paylaştığı tweet mesajında ayrıntıya girmeden Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasından bahsetmişti.

SDG, Amerika’nın çekilmesinin Türkiye’ye bölgede yeni bir operasyonun başlatması için imkan tanıyacağından endişe ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin içinde sınır boyunca kurmayı planladığı güvenli bölgeyi Trump’la telefon konuşmasında ele aldığını belirtmişti.

Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri’nin çoğunluğunu oluşturan YPG’yi terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak niteliyor.

MENBİÇ'E SALDIRI İÇİN BEKLİYORLAR

Bu arada Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplar Menbiç’e saldırı için beklemede.

O gruplardan birinin komutanı olan Adnan Ebu Faysal ve kendisine bağlı savaşçılar, Menbiç’e 35 km mesafede Cerablus yakınlarında konuşlanmış bekliyor.

Faysal, “Güçlerimizle her türlü askeri hareketa başlama saati için hazırız” dedi. Faysal’ın güçlerinin 300’den fazla silahlandırılmış araçlara sahip olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar Menbiç’e yönelik bir saldırının kararının Türkiye’nin vereceğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede Amerika’yla Türkiye arasındaki müzakerelerin savaştaki yeni dönemi şekillendireceği belirtiliyor.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
ABD Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncellediABD Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi
Kent bir anda bu hale geldiKent bir anda bu hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SDG Suriye Kürtler ABD

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
El Şebab: Otel saldırısını Trump'ın aptal yorumları nedeniyle yaptık

'Saldırıyı Trump'ın aptal yorumları nedeniyle yaptık'

ABD Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

ABD Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

Kent bir anda bu hale geldi

Kent bir anda bu hale geldi

Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri

Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

ABD'de yeni göçmen dalgası! Yüzlerce kişi sınıra ulaştı

Yeni göçmen dalgası! Yüzlerce kişi sınıra ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.