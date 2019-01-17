SDG'den 'güvenli bölge' planına destek

Açıklamada, böyle bir bölgenin yabancı müdahaleyi önleyecek uluslararası garantilere sahip olması gerektiği belirtildi. Bu ifadeyle muhtemelen Türkiye’nin kastedildiği düşünülüyor.

SDG açıklamasında ayrıca, sınır bölgesinde Türkiye’yle anlaşmaya varılarak istikrarın sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Geçen ay Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklayan Başkan Donald Trump, Pazar günü paylaştığı tweet mesajında ayrıntıya girmeden Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasından bahsetmişti.

SDG, Amerika’nın çekilmesinin Türkiye’ye bölgede yeni bir operasyonun başlatması için imkan tanıyacağından endişe ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin içinde sınır boyunca kurmayı planladığı güvenli bölgeyi Trump’la telefon konuşmasında ele aldığını belirtmişti.

Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri’nin çoğunluğunu oluşturan YPG’yi terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak niteliyor.

MENBİÇ'E SALDIRI İÇİN BEKLİYORLAR

Bu arada Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplar Menbiç’e saldırı için beklemede.