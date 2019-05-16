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SDG: ‘ Deyrizor’da IŞİD’e Karşı Operasyon Başlattık’

16.05.2019 01:24 | Son Güncelleme

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri Suriye’nin doğusunda petrol zengini bir bölge olan ve son dönemde protestolarla gündeme gelen Deyrizor’da IŞİD bağlantılı teröristlere karşı operasyon başlattığını duyurdu

SDG: ‘ Deyrizor’da IŞİD’e Karşı Operasyon Başlattık’

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri Suriye’nin doğusunda petrol zengini bir bölge olan ve son dönemde protestolarla gündeme gelen Deyrizor’da IŞİD bağlantılı teröristlere karşı operasyon başlattığını duyurdu.

Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri şimdiye kadar 20 militanın gözaltına alındığını, Fırat Nehri’nin doğu kısmında bulunan Şuheyl kasabası yakınlarındaki operasyonda ele geçirilen silahlara el konulduğunu belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada “Güçlerimiz sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Teröristler tarafından saldırı düzenlemek amacıyla kullanılan 2 tünel tespit ettik” denildi.

Geçtiğimiz hafta ABD öncülüğünde IŞİD savaşçılarının sığınağına yönelik özel kuvvetlerin gerçekleştirdiği baskının ardından protestolar patlak vermiş, Suriye Demokratik Güçleri’ne ait noktalar, saldırılarda hedef alınmıştı. Bölge halkına göre baskında sekiz kişi ölmüştü.

Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, söz konusu operasyonda sivil can kaybı olduğu iddialarını yalanladı. Reuters haber ajansına konuşan Bali, “Operasyon dikkatli şekilde ve son derece profesyonelce yapıldı. Amaca da ulaşıldı” dedi. Bali, Suriye hükümetinin bölgede Suriye Demokratik Güçleri karşıtı protestoları kışkırttığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

Suriye’nin Irak sınırı yakınlarındaki Deyrizor’da halk son haftalarda daha iyi hizmet, daha iyi siyasi temsil ve petrol zengini bölgenin kaynaklarına daha iyi erişim talebiyle sokaklara dökülmüştü.

Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, ABD desteğiyle terör örgütü IŞİD’in yenilgiye uğratılmasının ardından Fırat Nehri boyunca bu bölgeyi kontrolu altında tutuyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü Birleşmiş Mielletler’e mektup göndererek “Suriye Demokratik Güçleri milislerinin saldırıları ve hainliğine son verilmesi” çağrısında bulunmuştu.

Hükümet Suriye Demokratik Güçleri’ni gösterleri bastırmakla suçlamış ve ülkenin her köşesindeki vatandaşlarını savunma sorumluluğuna dikkat çekmişti.

Suriye’nin kuzeyinin ve doğusunun çoğunluğunu elinde bulunduran ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ise iddiaları reddetmişti. Suriye Demokratik Güçleri “devletin IŞİD’in uyuyan hücrelerini kovalayan güçleriyle çalışmasının daha iyi olacağı” açıklamasını yapmıştı.

Suriye Demokratik Güçleri’nin sivil ayağı olarak nitelenen Suriye Demokratik Konseyi de bazılarının kamu hizmetleriyle ilgili sorunları suistimal etmeye çalıştığını savunmuştu.

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