SDG: ‘ Deyrizor’da IŞİD’e Karşı Operasyon Başlattık’

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri Suriye’nin doğusunda petrol zengini bir bölge olan ve son dönemde protestolarla gündeme gelen Deyrizor’da IŞİD bağlantılı teröristlere karşı operasyon başlattığını duyurdu.

Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri şimdiye kadar 20 militanın gözaltına alındığını, Fırat Nehri’nin doğu kısmında bulunan Şuheyl kasabası yakınlarındaki operasyonda ele geçirilen silahlara el konulduğunu belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada “Güçlerimiz sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Teröristler tarafından saldırı düzenlemek amacıyla kullanılan 2 tünel tespit ettik” denildi.

Geçtiğimiz hafta ABD öncülüğünde IŞİD savaşçılarının sığınağına yönelik özel kuvvetlerin gerçekleştirdiği baskının ardından protestolar patlak vermiş, Suriye Demokratik Güçleri’ne ait noktalar, saldırılarda hedef alınmıştı. Bölge halkına göre baskında sekiz kişi ölmüştü.

Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, söz konusu operasyonda sivil can kaybı olduğu iddialarını yalanladı. Reuters haber ajansına konuşan Bali, “Operasyon dikkatli şekilde ve son derece profesyonelce yapıldı. Amaca da ulaşıldı” dedi. Bali, Suriye hükümetinin bölgede Suriye Demokratik Güçleri karşıtı protestoları kışkırttığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.