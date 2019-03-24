SDG: 'IŞİD Halifeliği Tamamen Yıkıldı'

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD halifeliğinin tamamen yıkıldığını bildirdi. SDG komutanı Mazlum Kobani, Bağuz’da yetkililer ve koalisyon ortaklarının hazır bulunduğu bir törende yaptığı açıklamada “Beş yıllık savaşın sonunda, IŞİD’in fiziksel yenilgisini ve insanlığa karşı kamuoyu üzerinden yürüttüğü mücadelenin sona erdiğini açıklamak için buradayız” diye konuştu.

Kobani, “Sözde İslam Devleti örgütünün yok olduğunu ve Bağuz bölgesindeki son denetiminin sona erdiğini” söyledi. 2014 yılında ortaya çıkan ve Suriye topraklarının üçte birini, Irak’ın da önemli bir bölümünü eline geçiren IŞİD’le mücadele sürecinde 11 bin kişi ölmüştü.

Bununla birlikte IŞİD savaşçıları son geceye kadar, intihar bombacıları ve kimi zaman da çocukları kalkan olarak kullanarak mücadelelerine devam etti.

Gözlemciler, grubun son kalan savaşçılarından bazılarının perşembe gecesi Fırat nehri yakınındaki IŞİD mevzilerine başlayan hava saldırılarının ardından teslim olduğunu bildirdi. Bombardıman dün sabaha karşı özellikle örgütün elinde son kalan dağlık mevziiye yoğunlaştı. Ancak bu bölgede IŞİD savaşçılarının onbinlerce kişinin gizlenmesine yetecek kadar, kilometrelerce uzunluğunda tünellere erişimi olduğuna dikkat çekiliyor.