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SDG: ‘IŞİD’e Karşı Operasyonları Durdurduk’

09.10.2019 22:00 | Son Güncelleme

Suriye’de ABD’nin desteklediği Kürt güçler, Türkiye’nin başlattığı operasyon nedeniyle IŞİD’e karşı operasyonları şu an için durdurduklarını açıkladı. Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin operasyonunda 5 sivilin öldüğünü, onlarcasının da yaralandığını iddia etti

SDG: ‘IŞİD’e Karşı Operasyonları Durdurduk’

Suriye’de ABD’nin desteklediği Kürt güçler, Türkiye’nin başlattığı operasyon nedeniyle IŞİD’e karşı operasyonları şu an için durdurduklarını açıkladı. Haber ajansı Reuters’a göre Kürt bir askeri kaynak, “SDG (Suriye Demokratik Güçleri) IŞİD’e karşı operasyonları durdurdu çünkü kuzey sınırınızda büyük bir ordunun tehdidi altındayken herhangi bir operasyon yürütmek mümkün değil” dedi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Amerikalı bir yetkili de, operasyonları askıya almanın ABD’nin Suriye’deki yerel güçlere verdiği eğitimleri etkilediğini söyledi.

Habere göre, IŞİD’e karşı operasyonların askıya alındığı açıklamasının, örgüte karşı ABD’yle ortaklık halinde yürütülen operasyonların her boyutunu mu etkilediği yoksa istisnalar olup olmadığı net değil. ABD ordusundan da henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak Reuters haberinde, bu tür faaliyetlere yönelik herhangi bir askıya almanın ABD’nin IŞİD’den alınan topraklarda güvenliği sağlaması için SDG’ye yardımcı olma hedefine doğrudan darbe vurabileceği yorumunu yaptı. Ayrıca haberde, Kürt güçlerin ağırlıklı unsurunu oluşturduğu SDG’nin, odağını, IŞİD’in yeniden canlanmasını engellemek için verdiği çabalardan süratle Türkiye’yle savaşmaya nasıl çevirdiğini gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

ABD ordusu, SDG ve diğer güçlere eğitim vererek, IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemek için 50 ila 60 savaşçıdan oluşan bir istikrar gücü yaratmayı hedefliyordu. Geçen ay itibarıyla ABD ordusu, bu hedef için yürütülen çalışmaların yaklaşık yarısına geldikleri tahminini dile getirmişti.

Bir diğer yetkili de Reuters’a yaptığı açıklamada, SDG’nin 11 bin civarında IŞİD militanını barındıran hapishaneleri hala gözetim altında tuttuğunu söyledi ancak SDG güçlerinin küçük bir kısmının Türkiye’nin operasyonu nedeniyle yerlerinin değiştirildiğini belirtti.

Washington’daki Savaş Çalışmaları Enstitüsü adlı düşünce kuruluşundan Jennifer Cafarella, SDG’nin şimdi hem Türk ordusu hem de IŞİD kalıntılarıyla savaşmak durumunda kalabileceği yorumunda bulundu. Cafarella, “IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi şüphesiz bu anı bekliyordu” dedi.

SDG: ‘Türkiye’nin operasyonunda 5 sivil öldü, onlarca yaralı var’

Bu arada SDG yaptığı açıklama, Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği operasyonda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının da yaralandığını iddia etti. Reuters’ın haberine göre, SDG üç savaşçısının da çatışmalarda öldüğünü belirtti.

SDG yetkilisi Marvan Qamishlo da Reuters’a yaptığı açıklamada, SDG güçleriyle Türk askerleri arasında hemen hemen tüm sınır boyunca çatışmalar olduğunu söyledi. SDG sözcüsü Mustafa Bali de Twitter’dan paylaştığı mesajda, Türk ordusunun Kobani’yi vurduğunu belirtti.

SDG bugünkü bir başka açıklamasında da, Türk savaş uçaklarının Suriye’nin 50 kilometre içlerine kadar uzanan bölgeyi bombaladığını, kuzeydoğudaki sınır bölgesi üzerinde 25 uçağın uçtuğunu ve 16 noktanın hedef alındığını kaydetti.

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