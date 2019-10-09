SDG: ‘IŞİD’e Karşı Operasyonları Durdurduk’

Suriye’de ABD’nin desteklediği Kürt güçler, Türkiye’nin başlattığı operasyon nedeniyle IŞİD’e karşı operasyonları şu an için durdurduklarını açıkladı. Haber ajansı Reuters’a göre Kürt bir askeri kaynak, “SDG (Suriye Demokratik Güçleri) IŞİD’e karşı operasyonları durdurdu çünkü kuzey sınırınızda büyük bir ordunun tehdidi altındayken herhangi bir operasyon yürütmek mümkün değil” dedi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Amerikalı bir yetkili de, operasyonları askıya almanın ABD’nin Suriye’deki yerel güçlere verdiği eğitimleri etkilediğini söyledi.

Habere göre, IŞİD’e karşı operasyonların askıya alındığı açıklamasının, örgüte karşı ABD’yle ortaklık halinde yürütülen operasyonların her boyutunu mu etkilediği yoksa istisnalar olup olmadığı net değil. ABD ordusundan da henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak Reuters haberinde, bu tür faaliyetlere yönelik herhangi bir askıya almanın ABD’nin IŞİD’den alınan topraklarda güvenliği sağlaması için SDG’ye yardımcı olma hedefine doğrudan darbe vurabileceği yorumunu yaptı. Ayrıca haberde, Kürt güçlerin ağırlıklı unsurunu oluşturduğu SDG’nin, odağını, IŞİD’in yeniden canlanmasını engellemek için verdiği çabalardan süratle Türkiye’yle savaşmaya nasıl çevirdiğini gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.