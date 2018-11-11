SDG IŞİD’e Yeniden Saldırı Başlattı

Çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’e yönelik yeniden saldırı başlattığını açıkladı.

IŞİD,ülkenin doğusunda küçük bir bölgeyi kontrolü altında tutuyor.

Suriye Demokratik Güçleri yayınladıkları açıklamada, diplomatik aktiviteler nedeniyle Türkiye’nin tehditlerinin ardından duran çatışmaların devamı yönünde karar alındığı kaydedildi.

Suriye Demokratik Güçleri Ekim ayının son günlerinde Türkiye’nin çabalarına zarar verdiği gerekçesiyle Suriye’nin doğusunda Deyrizor’da IŞİD’e yönelik yürüttüğü mücadeleyi geçici olarak durdurduğunu açıklamııştı.

Geçen ay Türkiye, Suriye sınırında Fırat’ın doğusundaki Kürt mevzilerine topçu ateşi yaptığını açıklamıştı.

Suriye Demokratik Güçleri’nin saldırısını durdurmasının ardından IŞİD SDG’ye yönelik bazı saldırılar düzenlemiş ve onlarca SDG’linin yaralandığı ya da öldüğü belirtilmişti.

Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri’nin çoğunluğunu oluşturduğu YPG’yi terör örgütü olarak niteliyor. Amerika ise bu tanıma katılmıyor.

