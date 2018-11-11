HABER

SDG IŞİD’e Yeniden Saldırı Başlattı

11.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

Çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’e yönelik yeniden saldırı başlattığını açıkladı

SDG IŞİD’e Yeniden Saldırı Başlattı

Çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’e yönelik yeniden saldırı başlattığını açıkladı.

IŞİD,ülkenin doğusunda küçük bir bölgeyi kontrolü altında tutuyor.

Suriye Demokratik Güçleri yayınladıkları açıklamada, diplomatik aktiviteler nedeniyle Türkiye’nin tehditlerinin ardından duran çatışmaların devamı yönünde karar alındığı kaydedildi.

Suriye Demokratik Güçleri Ekim ayının son günlerinde Türkiye’nin çabalarına zarar verdiği gerekçesiyle Suriye’nin doğusunda Deyrizor’da IŞİD’e yönelik yürüttüğü mücadeleyi geçici olarak durdurduğunu açıklamııştı.

Geçen ay Türkiye, Suriye sınırında Fırat’ın doğusundaki Kürt mevzilerine topçu ateşi yaptığını açıklamıştı.

Suriye Demokratik Güçleri’nin saldırısını durdurmasının ardından IŞİD SDG’ye yönelik bazı saldırılar düzenlemiş ve onlarca SDG’linin yaralandığı ya da öldüğü belirtilmişti.

Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri’nin çoğunluğunu oluşturduğu YPG’yi terör örgütü olarak niteliyor. Amerika ise bu tanıma katılmıyor.

PARTNERYorulmak nedir bilmiyor!Yorulmak nedir bilmiyor!
Putin: Avrupa'nın ordu kurmak istemesi doğalPutin: Avrupa'nın ordu kurmak istemesi doğal
Afganistan'da Mezhep Çatışmaları BüyüyorAfganistan'da Mezhep Çatışmaları Büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump ile Putin Paris'te görüştü!

Trump ile Putin Paris'te görüştü!

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Dünyayı korkutan 'iğneli çilek' zanlısı kadın yakalandı

Dünyayı korkutan 'iğneli çilek' zanlısı kadın yakalandı

43 yaşında 21. çocuğunu doğurdu

43 yaşında 21. çocuğunu doğurdu

Erdoğan Paris'te! Liderler böyle yürüdü

Erdoğan Paris'te! Liderler böyle yürüdü

Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.