SDG IŞİD'e Yönelik 'Son' Saldırıyı Başlattı

Amerika’nın destek verdiği Kürt gruplar, Suriye’nin doğusunda IŞİD’e karşı örgütün elinde tuttuğu son küçük bölgeye yönelik bir saldırı başlattı.
Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Mustafa Bali, Twitter’dan yayınladığı mesajında Deyrezor’un doğusundaki bölgeden 20 bin sivil tahliye edildikten sonra IŞİD’in elindeki bu alana bugün harekat başlatıldığını açıkladı. SDG açıklamasında, operasyonun Bağuz koyüne yoğunlaştığı belirtildi.
Koalisyonun hava gücü desteğine sahip SDG güçleri Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda IŞİD’i birçok bölgede yenilgiye uğrattı ve örgüt sadece Irak sınırı yakınlarındaki küçük bir bölgeye kadar geri çekildi.
Daha önce kontrol ettiği alanın yaklaşık yüzde biri kadar kalan bu alanda IŞİD militanları iki köyü kapsayan bir alanda sıkışmış durumda. Son haftalarda aralarında IŞİD militanlarının ailelerinin de olduğu binlerce sivil bu bölgeyi terk etti.
Mustafa Bali, “Geride kalan IŞİD teroristlerini temizlemek için kararlı operasyon bu akşam başladı” ifadelerini kullandı.
Başkan Donald Trump da Çarşamba günü yaptığı açıklamada IŞİD’in önümüzdeki hafta elindeki tüm toprakları kaybedeceği söylemişti.
Trump Amerika önderliğindeki IŞİD koalisyonuna üye 79 ülkenin temsilcilerine, “Muhtemelen önümüzdeki hafta resmi olarak IŞİD’in elindeki bölgeleri yüzde yüz ele geçirdiğimizi açıklayabiliriz.” dedi.
Amerikalı yetkililer son haftalarda yaptıkları açıklamalarda da örgütün elindeki toprakların yüzde 99,5’ini kaybettiğini söylemişti. Örgütün Suriye’de 5 kilometre kareden az bir alanla Fırat Nehri vadisinde 2 kilometre kareden küçük bir alanı kontrol ettiği ifade ediliyor.
İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi SDG’nin bölgede operasyonlara başladığı 10 Eylül’den bu yana 1279 IŞİD militanının öldürüldüğünü, buna karşın 144’ü çocuk 401 sivil ve 678 SDG savaşçısının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bugün erken saatlerde IŞİD militanlarının Suriye’nin doğusundaki petrol kuyularının yakınlarında SDG güçlerine saldırdığı belirtiliyor. Bu saldırının ardından da koalisyon güçleri bölgeye hava saldırısı düzenledi.
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