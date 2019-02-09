SDG IŞİD'e Yönelik 'Son' Saldırıyı Başlattı

Amerika’nın destek verdiği Kürt gruplar, Suriye’nin doğusunda IŞİD’e karşı örgütün elinde tuttuğu son küçük bölgeye yönelik bir saldırı başlattı.

Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Mustafa Bali, Twitter’dan yayınladığı mesajında Deyrezor’un doğusundaki bölgeden 20 bin sivil tahliye edildikten sonra IŞİD’in elindeki bu alana bugün harekat başlatıldığını açıkladı. SDG açıklamasında, operasyonun Bağuz koyüne yoğunlaştığı belirtildi.

Koalisyonun hava gücü desteğine sahip SDG güçleri Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda IŞİD’i birçok bölgede yenilgiye uğrattı ve örgüt sadece Irak sınırı yakınlarındaki küçük bir bölgeye kadar geri çekildi.

Daha önce kontrol ettiği alanın yaklaşık yüzde biri kadar kalan bu alanda IŞİD militanları iki köyü kapsayan bir alanda sıkışmış durumda. Son haftalarda aralarında IŞİD militanlarının ailelerinin de olduğu binlerce sivil bu bölgeyi terk etti.

Mustafa Bali, “Geride kalan IŞİD teroristlerini temizlemek için kararlı operasyon bu akşam başladı” ifadelerini kullandı.