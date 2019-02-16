SDG: 'IŞİD'in Kalan Militanları Tamamen Kuşatıldı'

IŞİD’in Suriye’deki son savaşçıları, doğudaki Bağuz köyünde kuşatılmış durumda. Amerika’nın destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri örgütün son kalıntılarının her an yenilgiye uğratılabileceğini söylüyor.

Bu değerlendirmenin sahibi SDG komutanlarından Jiya Furat. Bölgede ağır çatışmalar devam ediyor.

Furat, “Çok kısa bir süre içerisinde dünyaya IŞİD’in askeri varlığının sona erdiği haberini duyuracağız” dedi. Faruz bu açıklamayı Bağuz köyünün hemen yakınlarında basın mensuplarına yaptı.

Furat, bir dönem Irak ve Suriye’de çok geniş bir alana hükmeden IŞİD’in şu an sadece 600 metrekare kadar bir alana sıkıştığını bu noktada da her yönden ateş altında olduğunu söyledi.

Ancak IŞİD’in kalan son savaşçılarına karşı devam eden saldırıların, aralarında bu savaşçıların eşleri ve çocuklarının da bulunduğu, bölgeden kaçmaya çalışan sivillerin güvenliği açısından yavaşlatıldığı ifade ediliyor.

IŞİD’le mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Sean Ryan, VOA’e e-posta aracılığıyla bir değerlendirme yaptı. Ryan, “Yüzlerce sivilin kaçmaya çalıştığını gördüğümüzden dolayı çatışmalara ara verdiğimiz durumlar oluyor. Saldırılar, bu insanlara yardım etmek için azaltıldı” diye yazdı.