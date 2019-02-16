SDG: 'IŞİD'in Kalan Militanları Tamamen Kuşatıldı'

IŞİD’in Suriye’deki son savaşçıları, doğudaki Bağuz köyünde kuşatılmış durumda. Amerika’nın destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri örgütün son kalıntılarının her an yenilgiye uğratılabileceğini söylüyor.
Bu değerlendirmenin sahibi SDG komutanlarından Jiya Furat. Bölgede ağır çatışmalar devam ediyor.
Furat, “Çok kısa bir süre içerisinde dünyaya IŞİD’in askeri varlığının sona erdiği haberini duyuracağız” dedi. Faruz bu açıklamayı Bağuz köyünün hemen yakınlarında basın mensuplarına yaptı.
Furat, bir dönem Irak ve Suriye’de çok geniş bir alana hükmeden IŞİD’in şu an sadece 600 metrekare kadar bir alana sıkıştığını bu noktada da her yönden ateş altında olduğunu söyledi.
Ancak IŞİD’in kalan son savaşçılarına karşı devam eden saldırıların, aralarında bu savaşçıların eşleri ve çocuklarının da bulunduğu, bölgeden kaçmaya çalışan sivillerin güvenliği açısından yavaşlatıldığı ifade ediliyor.
IŞİD’le mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Sean Ryan, VOA’e e-posta aracılığıyla bir değerlendirme yaptı. Ryan, “Yüzlerce sivilin kaçmaya çalıştığını gördüğümüzden dolayı çatışmalara ara verdiğimiz durumlar oluyor. Saldırılar, bu insanlara yardım etmek için azaltıldı” diye yazdı.
IŞİD kaçmaya çalışan bu kişileri aynı zamanda canlı kalkan olarak kullanıyor ve kaçmaya çalışanları da vuruyor.
SDG güçlerinin ilerleyişini yavaşlatan diğer etkenler de, IŞİD militanları tarafından kurulan bubi tuzakları ve araçlarla yapılan intihar saldırıları.
Operasyonlardaki bir başka kaygı da son derece gelişmiş bir tünel ve mağara altyapısının içerisinde gizlendiği düşünülen IŞİD militanları.
Aralarında Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin de bulunduğu gözlemciler, cuma günü IŞİD militanlarının, El-Azrak petrol sahası yakınlarında SDG güçlerine yönelik bir saldırı düzenlediklerini belirtiyor. Ancak bu saldırının, koalisyon güçlerine ait uçakların hava operasyonuyla kısa sürede püskürtüldüğü belirtiliyor.
Kısa bir süre önce de koalisyon yetkilileri, operasyonun sürdüğü Bağuz’daki çatışmaların nihai bir temizlik harekatı olduğunu belirtmiş ve “IŞİD’in fiziksel olarak sonu” ifadesini kullanmışlardı.
Cuma günü de Başkan Donald Trump, IŞİD’in sona erdirildiğine ilişkin açıklama yapılacağı beklentisini biraz daha öteleyen ifadeler kullandı.
Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Suriye’de IŞİD’in ortadan kaldırılmasıyla ilgili yapılacak önemli duyurularımız var. Önümüzdeki 24 saatte ilan edileceğiz” ifadelerini kullandı.
Ancak yine de Cumartesi günü koalisyon ya da SDG yetkilileri herhangi bir açıklamaya ilişkin bir süre vermedi.
Amerikalı yetkililer de baştaki açıklamalara geri döndü ve çatışmaların henüz bitmediğini dile getirdi.
Almanya’da bulunan ve Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerika’nın Ortadoğu’daki varlığının güçlü şekilde süreceği sözünü verdi ve IŞİD’in kalıntılarını izlemeye devam edeceğini söyledi.
Üst düzey Amerikalı askeri yetkililer IŞİD’in halen daha 20 ila 30 bin takipçisinin olduğu, bunların arasında Suriye ve Irak’a yayılmış savaşçıların da bulunduğu uyarısını yapıyor. Aynı yetkililer, Amerika askerleri çekildikten sonra Suriye’deki yerel güçlerin, IŞİD’in yeniden güçlenmesini önleme konusunda başarılı olabileceklerinden kaygılı.
Amerikalı yetkililer askerlerin geri çekilmesine yardımcı olmaları amacıyla koalisyonun ortağı diğer ülkelerle de görüşmeler yürütüyor. Ancak çoğu Suriye’de sahada askeri bulunmayan diğer koalisyon ülkeleri bu konuda belirli bir taahhütte bulunmaktan kaçınıyor.
Üst düzey bir savunma yetkilisi Cuma günü Münih Güvenlik Konferansı sırasında “Sanırım bir güvenlik boşluğuna neden olmayacak şekilde bir anlaşma yapmak ya da mekanizma oluşturmak konusunda son derece güçlü bir arzu var. Ancak bu halen gelişim aşamasında” diye konuştu.
Aynı yetkili, “Bunun müzakere edilecek bir çekilme olacağı konusunda son derece net olduk. Şartlara bağlı ilerleyen bir takvim var. Bunu birkaç kez de dile getirdik; bu çekilme birkaç ay içerisinde olacak. Bu süre birkaç hafta olmadığı gibi birkaç yıl da olmayacak.” diye konuştu.
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