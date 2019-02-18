SDG Komutanı: ‘1500 Koalisyon Askeri Suriye’de Kalmalı’

Suriye’de ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) komutanı, IŞİD’le mücadeleye devam edilmesi amacıyla yaklaşık 1000-1500 askerden oluşan uluslararası gücün Suriye’de kalması çağrısında bulundu. SDG komutanı Mazlum Kobani Amerika’nın Suriye’den tamamen çekilme planını durdurmasına yönelik beklentisini ifade etti. Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin Komutanı Mazlum Kobani’nin Suriye’de üst düzey Amerikalı generallerle yaptığı görüşmeler sonrası yaptığı açıklamalar Amerika’nın liderliğindeki koalisyondan kalıcı bir askeri yardım talebine ilişkin en kapsamlı görüş beyanı olarak değerlendiriliyor. Kürt komutanın açıklamaları, Mazlum Kobani’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD içinde ve dışında müttefikler tarafından eleştirilen ve Savunma Bakanı Jim Mattis’in istifasına yol açan Suriye’den çekilme talimatını yumuşatabileceğine ilişkin bir umudunun olduğunun da göstergesi. Mazlum Kobani, Suriye’nin kuzeydoğusunda basına açıklanmayan bir yerdeki hava üssüne Amerikalı komutanlarla giden bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. “Hava koruması, hava desteği ve bizimle eşgüdüm içinde çalışacak sahada bir gücün bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Amerika’nın desteğiyle Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’in Suriye’de elinde son kalan bölgeyi de ele geçirmek üzere. Örgüt 4 yıl önce en güçlü olduğu dönemde Irak ve Suriye’nin yaklaşık üçte birini elinde bulunduruyordu. Ancak IŞİD’in şu anda bölgeye dağılmış olan binlerce savaşçısı bulunuyor ve örgütün gerilla yönetmiyle saldırılarda bulunması bekleniyor. Mazlum Kobani Suriye’de SDG’ye Fransız ya da İngiliz askerlerinin destek vermesi olasılığının görüşüldüğünü söyledi. Ancak şu anda sayıları 2 bini bulan Amerikan askerlerinin en azından bir kısmının da kalmasını istediğini vurguladı. Bir tercüman aracılığıyla konuşan Mazlum Kobani “Amerikan askerleri de bizim yanımızda kalmalı” dedi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel de Kürt komutan Kobani’yle yaptığı görüşmenin ardından Başkan Trump’ın Amerikan askerlerinin Suriye’den tamamen çekilmesine yönelik talimatı hala uyguladığını belirtti. “Bizden ne yapmamızı istediklerini anlıyoruz. Ancak şu aşamada o yolda değiliz” diye konuştu.

Mazlum Kobani: “Trump’ın sözünde durmasını istiyoruz” CENTCOM Komutanı Joseph Votel’e Suriye’de Amerikan askerlerinin varlığını devam ettirmesi konusunda görüşme olup olmadığı da soruldu. Votel, “Yapılan görüşmeler Amerikan güçlerinin burada kalması konusunda değil. Koalisyon güçlerinin burada potansiyel olarak ne yapabileceğine baktık” dedi. ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Suriye Demokratik Güçleri’nin örgüt üzerindeki baskıyı devam ettirmezse IŞİD’in yeniden canlanması riski bulunduğu konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Ancak Amerika’nın çekilmesi, Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG’ye operasyon tehdidini hayata geçirmesindan endişe eden Suriye Demokratik Güçleri için daha kısa vadede bir kaygıyı beraberinde getiriyor. SDG komutanı Mazlum Kobani Amerika ve müttefikleri Türkiye’yle bir anlaşmaya varmazsa Suriye’de SDG kontrolundaki bölgelerde bir “soykırım” olabileceğini savundu. Mazlum Kobani Trump’a Suriye Demokratik Güçleri’ni koruma niyetini kamuoyu önünde dile getirdiği için teşekkür etti ancak “Sözünde durmasını istiyorum” diye de ekledi.

Uzmanlara göre Amerika liderliğindeki koalisyonla bir anlaşma olmazsa Mazlum Kobani Türkiye’nin olası bir operasyonundan ya da IŞİD’in yeniden canlanmasından kaçınmak için Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’la uzlaşıya varmak zorunda kalabileceğini belirtiyor. CENTCOM Komutanı Votel IŞİD militanları üzerindeki baskının sürdürülmesi için Suriye Demokratik Güçleri’ne desteğin devam ettirilmesini tavsiye ediyor. Ancak Irak ve Suriye’de IŞİD’le mücadele koalisyonu komutanı Korgeneral Paul LaCamera Esat ya da Esat’ın Rus destekçileriyle ortak olması halinde Amerika’nın Suriye Demokratik Güçleri’ni hukuki açıdan destekleme imkanının olup olmadığı konusunda temkinli konuşmuştu. Mazlum Kobani Esat rejimiyle askeri bir anlaşmaya varmayı amaçlamadıklarını söyledi. “Şu anki durumu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Suriye’nin bu bölümü için anayasal bir çözüme ulaşmak amacıyla rejimle siyasi bir uzlaşıya varmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Suriye’deki Kürt topluluğu içinde belki de bir şüphe yaratmak amacıyla Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat Pazar günü Amerika’nın onun desteğine bağımlı olanları korumayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.