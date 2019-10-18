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SDG Komutanı: ‘Ateşkes Anlaşmasına Uyacağız’

18.10.2019 00:24 | Son Güncelleme

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani, Türkiye’yle ateşkes anlaşmasını kabul ettiklerini ve anlaşmanın işlemesi için gerekli olan ne varsa yapacaklarını söyledi

SDG Komutanı: ‘Ateşkes Anlaşmasına Uyacağız’

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani, Türkiye’yle ateşkes anlaşmasını kabul ettiklerini ve anlaşmanın işlemesi için gerekli olan ne varsa yapacaklarını söyledi.

Ronahi televizyonuna konuşan Kobani, anlaşmanın “sadece bir başlangıç” olduğunu ve geçen hafta Suriye’nin kuzeyinde operasyon başlatan Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmayacağını belirtti.

Kobani, “Bu ateşkes Kürtler, Araplar, Suriyelilerin direnişi ve uluslararası toplumun baskısının bir sonucu” ifadesini kullandı.

SDG Komutanı, anlaşmanın Suriye’nin kuzeyinde Resulayn ve Tal Abyad arasındaki 100 kilometrelik sınır bölgesini kapsadığını kaydetti. “Güçlerimiz diğer yerlerde kalmayı sürdürecek” diyen Kobani, siyasi çabaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Kobani, “Diğer bölgelere yönelik ateşkes de konuşulmalı ama bölgede hiçbir demografik değişim olmamalı” mesajını verdi.

PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim de, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarını durdurması konusunda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını ancak saldırı gelirse kendilerini savunacaklarını söyledi.

Ronahi televizyonuna konuşan Müslim, “Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz ama herhangi bir saldırı anında kendimizi savunacağız” dedi.

Müslim, “Ateşkes başka bir şey, teslim olmak başka. Kendimizi savunmaya hazırız. Suriye’nin kuzeyinin işgal edilmesini kabul etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Üst düzey bir başka Kürt yetkili Aldar Helil de benzer bir açıklama yaptı. Helil, “Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların durdurulmasından memnunum ama saldırıya maruz kalırsak kendimizi savunacağız” dedi.

Şam hükümeti: ‘Anlaşma muğlak; Suriye’de yeni bir Irak Kürdistanı’nı kabul etmeyeceğiz’

ABD ve Türkiye arasında Suriye’ye yönelik varılan anlaşmayla ilgili Suriye hükümetinden de bir açıklama geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın üst düzey danışmanı Buteyna Şaban, anlaşmanın “muğlak” olduğunu savundu.

El Mayadeen televizyonuna konuşan Şaban, Şam’ın Suriye’de yeni bir “Irak Kürdistanı’nı kabul edemeyeceğini” vurguladı.

Şaban, Kürtler’in ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle anlaşma noktasında şu ana kadar “önemli adımların” atıldığını söyledi. Şaban, kalan meselelerin de bir anda çözülemeyeceğine dikkati çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından iki ülke Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin uzlaşıya varmıştı. Anlaşmaya göre, Türkiye YPG unsurlarının sınırdan 20 mil içeriye çekilmesi için Suriye’nin kuzeyindeki operasyonunu 5 gün süreyle durduracak.

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