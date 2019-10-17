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SDG Komutanı: 'Trump Şam'la Anlaşmaya İtiraz Etmedi'

17.10.2019 00:24 | Son Güncelleme

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürt güçleriyle Suriye hükümeti arasında varılan anlaşmaya itiraz etmediğini söyledi

SDG Komutanı: 'Trump Şam'la Anlaşmaya İtiraz Etmedi'

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürt güçleriyle Suriye hükümeti arasında varılan anlaşmaya itiraz etmediğini söyledi.

Trump'la telefonda görüştüğünü aktaran Kobani, Kürtçe yayın yapan Ronahi televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın SDG'nin Şam'la vardığı anlaşmanın garantörü olacağını belirtti.

Kobani, anlaşmanın, daha sonra Suriye hükümetiyle üzerinde çalışılacak ve Suriye'deki Kürtlerin haklarını garanti altına alacak bir siyasi çözümün zeminini hazırlayacağını kaydetti.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerine karşı geçen hafta operasyon başlatmıştı. ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin operasyon bölgesinden Amerikan askerlerini çekmiş ve bu kararıyla hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede beş yıldır sahadaki ortağı Kürt güçlere ihanet etmekle eleştirilmişti.

Amerikan güçlerinin boşalttığı bölgelere Şam hükümeti ve Rus askerleri girerken, Trump yönetimi Türkiye'yi operasyonu durdurmaya ikna etmek için Ankara'ya Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da olduğu üst düzey heyet gönderiyor.

Kobani, Şam'la askeri anlaşmanın Rusya destekli Suriye askerlerinin Türkiye sınırı boyunca SDG bölgelerine konuşlanmasını öngörüyor olmasına karşın, son günlerde SDG'nin hükümet güçlerine topraklar devrettiği haberlerinin doğru olmadığını savundu.

YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin şu anda dikkatini Türkiye'nin operasyonuna karşı koymaya verdiğini belirten Kobani, "Daha önce söylediğimiz gibi, IŞİD'e karşı savaş bizim için öncelik olmayacak, şimdi ana hedefimiz halkımızın ve bölgelerimizin korunması" dedi.

Kobani, bununla birlikte, kendisine bağlı güçlerin kendi topraklarındaki 12 bin civarında IŞİD mahkumundan sorumlu olmaya devam edeceğini kaydetti.

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