SDG: Resulayn'dan tamamen çekildik

ABD'nin Suriye'deki askerlerinin ise geri çekilme yerine Irak sınırına kaydırılmaları öngörülüyor.Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşı kapsamında, birliklerinin Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn kentinden çekilmelerinin tamamlandığını duyurdu. SDF Sözcüsü Kino Gabriel, "Kentte savaşçımız kalmadı" açıklamasını yaparken, Reuters haber ajansına konuşan Türk Silahlı Kuvvetleri güdümündeki Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Mahmud, SDG'nin Resulayn'dan "henüz tamamen" çekilmediğini öne sürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Resulayn'dan çekilme konusunda Pazar günü CNN Türk'e yaptığı açıklamada, Resulayn'dan 125 araçlık bir konvoyun çıktığını, bölgede "30 ihlal" kaydedildiğini belirtti. Çoğunluğunu Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG ve PKK unsurlarının oluşturduğu SDG'ye, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında ABD tarafından destek verilmişti. NYT: Trump 200 askeri Suriye'de tutabilir ABD Başkanı Donald Trump'ın, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde SDG'ye destek veren ve devriye görevi yapan birliklerinin çekileceğini açıklamasının ardından Ankara "Barış Pınarı Harekâtı"nı başlatmıştı.

Ancak New York Times gazetesinin Pazar günü ortaya attığı bir iddiaya göre Trump 200 kadar ABD askerini geri çekmek yerine Suriye-Irak sınırında konuşlandırmayı planlıyor. Gazetenin Trump yönetiminden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Başkan, IŞİD'le mücadele ve Suriye hükümeti ile Rus güçlerinin petrol sahalarına yanaşmasını engelleme amacıyla söz konusu askerlerin bölgede kalması fikrine sıcak bakıyor. Ancak gazetenin öne sürdüğü iddiaya karşın Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. ABD'nin önceliği Irak olacak ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Pazar günü Afganistan' a hareketinden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada da bölgedeki önceliğin Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele operasyonlarına kaydırılacağını kaydetti. Konu ile ilgili olarak Iraklı mevkidaşı ile görüştüğünü belirten ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki bin kadar ABD askerinin Irak'ın batısına yerleştirmeyi planladıklarını ve birliklerin iki ayrı misyonunun olacağını söyledi. Esper, "Birincisi Irak'ın savunmasına yardım etmek ve ikincisi de şu anda sonraki adımlarını planladığımız IŞİD'e karşı misyonları gerçekleştirmek" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı ayrıca operasyonalarının IŞİD'e karşı mücadele kısmını gelecek haftaki NATO toplantısında müttefiklerle birlikte ele alınacağını dile getirdi. "Ateşkes" süresi Salı günü doluyor ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 17 Ekim'deki Ankara ziyaretinde, Türkiye'nin 7 Ekim'de Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı "Barış Pınarı Harekâtı"na 120 saatlik bir ara verilmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre çatışmasızlık durumu Salı günü sona erecek. ABD'li yetkililer bu çatışmasızlık mutabakatını "ateşkes" sözleri ile nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu varılan mutabakatı "Bu bir ateşkes değildir" sözleriyle değerlendirmiş ve şöyle konuşmuştu: "PKK/YPG’nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonu’na ara vereceğiz. Terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır." İki ülke arasında varılan uzlaşı sonrası 13 maddelik bir açıklama yapılmış ve 120 saatlik sürecin nasıl yürütüleceğinin ayrıntılarına yer verilmişti.