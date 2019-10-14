SDG: Şam hükümetiyle anlaştık

Suriye ordu birliklerinin Tel Tamer'e girdiği bildiriliyor.Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin ülkenin kuzeyine düzenlediği operasyona karşı Şam hükümetiyle işbirliği yapacaklarını duyurdu.

SDG tarafından yapılan açıklamada "Saldırıları önlemek ve durdurmak için, görevi sınırları ve ülkenin egemenliği korumak olan Suriye hükümetiyle anlaşmaya varılmıştır" denildi. Açıklamada, "Suriye ordusu, Türkiye'nin saldırganlığına karşılık vermek ve Türk ordusu ile paralı askerlerin girdiği bölgeleri özgürleştirmek için SDG'ye destek verecektir" ifadesi kullanıldı.

SDG açıklamasında ayrıca "Bu anlaşma, Afrin gibi Türkiye tarafından ele geçirilen Suriye topraklarının özgürleştirilmesine imkan sağlayacaktır" denildi. Reuters haber ajansına konuşan bir SDG yetkilisi de Esad rejimiyle yapılan anlaşmanın Suriye askerlerinin sınır bölgelerine girişiyle sınırlı olduğunu, siyasi görüşmelerin daha ileriki bir aşamada yapılmasının planlandığını söyledi.

Bu arada Suriye ordu birliklerinin, Resulayn'ın 35 kilometre güneydoğusundaki Tel Tamer'e girdiği yönünde haberler geliyor. Kent, stratejik öneme sahip M4 karayolu üzerinde bulunuyor.