SDG: Soçi mutabakatına uyacağız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının koşullarına uyacağını duyurdu. SDG bu çerçevede güçlerini Türkiye-Suriye sınırından uzaktaki mevkilere kaydıracağını açıkladı.

SDG'nin açıklaması, ana omurgasını oluşturan Kürt milis gücü YPG'nin Facebook hesabı üzerinde yayınlandı. "Soçi anlaşmasının uygulanması konusunda" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muhtıranın bazı koşulları konusundaki önceki itirazımızla ilgili olarak Rusya Federasyonu ile yapılan yoğun müzakerelerin ardından, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarını durdurmak için 22 Ekim tarihli Soçi Anlaşması’nı uygulamayı kabul ettik. SDG kan dökülmesini engellemek ve bölgede yaşayanları Türk saldırılarından korumak için anlaşma şartları uyarınca Türkiye-Suriye sınırından uzakta Suriye'nin kuzey doğusundaki yeni mevkilere konuşlanmaktadır. Sınır bölgesindeki güçlerimiz de merkezi hükümetin sınır birlikleriyle değiştirilmektedir."

Açıklamada ayrıca Rusya'ya "yükümlülüklerini yerine getirme" ve "Suriye hükümeti ile Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimi arasında yapıcı bir diyalog sağlama" çağrısında bulunuldu.