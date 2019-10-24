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SDG: Suriye ordusuna katılmaya hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Reuters'ın aktardığına göre terör örgütü YPG'nin çatı grubu SDG, Suriye'deki kriz politik olarak çözüme kavuştuğunda, Suriye ordusuna katılabileceklerini duyurdu.

SDG: Suriye ordusuna katılmaya hazırız

Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatın yankıları sürerken, omurgasını YPG'nin oluşturduğu SDG'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Reuters'ın aktardığına göre SDG, Suriye'deki kriz politik olarak çözüme kavuştuğunda, Suriye ordusuna katılabileceklerini duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ateşkese rağmen Türkiye ve onunla birlikte hareket eden Suriyeli muhalif güçlerin üç köyü hedef alan kapsamlı bir taarruz başlattıklarını belirtti ve ABD'yi saldırıyı hemen durdurmaya çağırdı.

SDG yaptığı açıklamada Türk kuvvetlerinin "ateşkes alanının dışındaki" köylere düzenlenen saldırının binlerce sivilin evlerini terk etmesine yol açtığını belirterek, "Güçlerimiz çatışmaya devam ediyor" dedi.

SDG, Türkiye'yi "ateşkes sürecinde kötüye gidişten" sorumlu tuttu.

"32 KİLOMETRE GERİ ÇEKİLDİK"

SDG, Türkiye ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Resülayn kentinden dün itibarıyla çekildiklerini açıklarken, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler geri çekilmenin tamamlanmadığını bildirdi.

Resulayn Türkiye'nin Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde "güvenli bölge" oluşturmak için başlattığı askeri harekatın hedeflerinden birini oluşturuyordu. Ankara, terör örgütü olarak gördüğü YPG'yi güvenli bölgeden çıkartmak için 9 Ekim'de askeri harekat başlattı.

Türkiye ile ABD arasında, Ankara'nın askeri harekata beş gün ara vermesi, bu süre içinde YPG'nin içinde ağırlıkta olduğu SDG'nin güvenli bölgeden çıkması için yapılan anlaşma kapsamında çatışmalara Perşembe gecesi ara verildi.

Türkiye destekli muhaliflerin sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud ise Reuters'a "SDG'nin "henüz tamamıyla" kentten çekilmediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
SDG Suriye Ordusu Katılım

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