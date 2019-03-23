SDG: Suriye'de IŞİD tamamen yok edildi

SGD Dışilişkiler Sorumlusu, IŞİD'e karşı elde edilen askeri zafere rağmen terörün yenilgiye uğratılması konusunda uyarıda bulundu.Suriye'de, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SGD), IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası olan Bağuz'da kontrolü sağladığı duyuruldu. SGD Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri, sözde halifeliğin tamamen yok edildiğini ve IŞİD'in toprak hakimiyetinin yüzde 100 yenilgiye uğradığını bildirir" ifadesini kullandı.

SGD Dış İlişkiler Sorumlusu Abdülkerim Ömer ise Bağuz'da IŞİD'e karşı elde edilen askeri zafere rağmen terörün henüz yenilgiye uğratılmadığı konusunda uyarıda bulundu. Ömer, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, IŞİD'in Suriye'deki son kalesinde de kontrolün sağlanmasının uluslararası kamuoyununun uzun zamandır beklediği "tarihi bir an" olduğunu belirtti. Ömer, "Ancak bu terörü yendiğimiz anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

Askeri açıdan IŞİD'e darbe indirildiğini kaydeden Ömer, "Ancak DAEŞ kurtarılan bölgelerde hâlâ mevcudiyetini koruyor" dedi. IŞİD'in ideolojisinin hâlâ canlı olduğunu belirten Ömer, "DAEŞ yeni şekilde yeniden canlanabilir" uyarısında bulundu.