SDG: ‘Türkiye’nin Operasyonu IŞİD’i Yeniden Ortaya Çıkarır'

Türkiye ve ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri arasında sınır hattında gerilim yükselirken, Amerika odağın IŞİD’in kalıntılarıyla mücadelede kalmasını sağlamak için arabulucu rolünü üstlenmeyi amaçlıyor. VOA’ye konuşan SDG komutanı Mazlum Abdi, Amerika’nın gerilimin tırmanmasını önlemekte önemli rol üstlenmesini umduklarını belirtti. Mazlum Abdi “Türkiye’nin tavrını etkileyebilecek ve bize yönelik tehditlerine son verebilecek tek gücün Amerika olduğuna inanıyoruz” dedi. SDG Komutanı Mazlum Abdi, “Amerika NATO ittifakının lideri. NATO çerçevesinde Türkiye üzerinde etkisi var. Aynı zamanda IŞİD karşıtı koalisyon aracılığıyla da SDG ile güçlü ilişkileri bulunuyor. Savaşı önleyebilecek ve tüm tarafları bir araya getirebilecek tek güç Amerika” şeklinde konuştu. Kürt unsurların çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’le mücadelede Washington’un önde gelen ortaklarından. Türkiye haftalardır Suriye sınırına, kendisinin terörist olarak gördüğü Amerika destekli SDG’ye yönelik olası bir operasyon için hazırlık mahiyetinde sevkiyat yapıyor.

Türkiye ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni Türkiye’de otuz yıldır TSK ile çatışan ve merkezi Türkiye’de bulunan PKK’nın uzantısı olarak görüyor. PKK hem ABD hem de AB’nin terör örgütü listesinde yer alıyor. Ancak ABD, PKK ve YPG arasında bir ayrım gözetiyor ve YPG’ye Suriye’de IŞİD’le mücadelede askeri destek sağlıyor. Amerika aynı zamanda Suriye’de IŞİD üyelerine karşı mücadelede önemli rol üstlenen Kürt güçlerinin denetiminde bulunan bölgelerde askeri varlık gösteriyor. ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine göre Suriye’de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor. Ancak Başkan Donald Trump bu sayının 400’e düşürülmesini istiyor. Amerika ve yerel Kürt güçler arasındaki ortaklık, örgütün sözde başkenti Rakka dahil olmak üzere 2014 yılından bu yana elinde bulundurduğu bölgelerden IŞİD’in püskürtülmesinde başarılı oldu. Bu yıl Mart ayında IŞİD’in Suriye’deki son kalesinden de püskürtülerek yenilgiye uğratıldığı resmi olarak duyuruldu. “IŞİD gerilimden faydalanıyor”

SDG Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye ve Suriyeli Kürt gruplar arasında devam eden gerilim sebebiyle IŞİD militanlarının yeniden toparlandığını ve Suriye’nin doğusunda SDG güçlerine yönelik saldırı düzenleyebildiğini söylüyor. Mazlum Abdi Türkiye’nin olası operasyonuna atıfta bulunarak “DAEŞ bu müdahaleden yararlanacak. Aslında DAEŞ şu anda da son dönemde kurtardığımız bölgelere yönelik saldırılarını arttırarak Türkiye’nin tehditlerinden faydalanıyor” şeklinde konuştu. Mazlum, “Türkiye ile savaş çıkması halinde güçlerimizin Türkiye sınırında savunma hattına geçmek amacıyla bu bölgelerden çekilmekten başka seçeneği olmayacak” dedi. VOA’ye konuşan Mazlum Abdi, “Önceliğimiz kendimizi Türkiye’den korumak. Bu, elbette DAEŞ’ten kurtarılan bölgelerde askeri ve güvenlik açığı yaratacak. Ve DAEŞ’e belirli bölgelerde yeniden ortaya çıkma ve hilafetini bir kez daha ilan etme imkanı verecek” diye konuştu. Türkiye ne diyor? Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeyinde SDG’nin denetimindeki bölgede Fırat’ın doğusuna bir kez daha operasyon tehdidinde bulundu. Erdoğan “Afrin, Cerablus ve El Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ve ABD ile paylaştık. Taciz devam ettiği sürece sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı.