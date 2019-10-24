SDG'den 'Ateşkes İhlali' İddiası Türkiye'den 'YPG Saldırısı' Açıklaması

SDG, yeniden başlayan çatışmaların durdurulması için de ABD’yi müdahaleye çağırdı.

Ancak SDG yazılı açıklamada Türk “ateşkes alanının dışında kalan" üç köye saldırdığını ve 'binlerce sivilin kaçmak zorunda kaldığını' savundu. Açıklamada, “Güçlerimizin ateşkes kararına bağlılığına ve ateşkes bölgesinin tamamından çekilmesine rağmen, Türk devleti ve müttefiki olan terörist unsurlar ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Soçi’de uzlaştığı plana göre, Kürt güçlerinin Türkiye sınırının 32 kilometre güneyine çekilmesi öngörülüyor. Rus haber ajansı RIA’ya konuşan SDG’li bir yetkili bu çekilmenin gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatlarla Suriye’nin kuzeydoğusunda durduğu operasyonun ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDG), “ateşkes ihlali” iddiasında bulundu. Mili Savunma Bakanlığı da Resulayn’da YPG saldırısında beş askeri personelin yaralandığını açıkladı. Rusya ise barış planının sorunsuz biçimde işlediğini duyurdu.

"YPG saldırısında beş askeri personel yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise YPG’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Resulayn’da düzenlediği saldırı sonucu beş askeri personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada saldırıda drone, havan topu ve hafif silahlarla gerçekleştirildiği ve TSK’nın da saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Çarşamba günü de "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır” açıklamasını yapmıştı.

Rusya: “Soçi Mutabakatı uygulanıyor”

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ın yakın müttefiki olan Rusya ise Türkiye ile ortak devriye için jandarmalarını konuşlandırmaya başladı.

Rus Interfax haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verişinin’in, “Soçi'de varılmış olan mutabakatın yerine getirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz” dediğini aktardı.

SDG’li yetkili: “Siyasi çözüm bulunduğunda Suriye ordusuna katılımı görüşebiliriz”