SDG'den 'Ateşkes İhlali' İddiası Türkiye'den 'YPG Saldırısı' Açıklaması

Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatlarla Suriye’nin kuzeydoğusunda durduğu operasyonun ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDG), “ateşkes ihlali” iddiasında bulundu. Mili Savunma Bakanlığı da Resulayn’da YPG saldırısında beş askeri personelin yaralandığını açıkladı. Rusya ise barış planının sorunsuz biçimde işlediğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Soçi’de uzlaştığı plana göre, Kürt güçlerinin Türkiye sınırının 32 kilometre güneyine çekilmesi öngörülüyor. Rus haber ajansı RIA’ya konuşan SDG’li bir yetkili bu çekilmenin gerçekleştiğini açıkladı.
Ancak SDG yazılı açıklamada Türk “ateşkes alanının dışında kalan" üç köye saldırdığını ve 'binlerce sivilin kaçmak zorunda kaldığını' savundu. Açıklamada, “Güçlerimizin ateşkes kararına bağlılığına ve ateşkes bölgesinin tamamından çekilmesine rağmen, Türk devleti ve müttefiki olan terörist unsurlar ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor” ifadeleri yer aldı.
SDG, yeniden başlayan çatışmaların durdurulması için de ABD’yi müdahaleye çağırdı.
"YPG saldırısında beş askeri personel yaralandı"
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise YPG’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Resulayn’da düzenlediği saldırı sonucu beş askeri personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada saldırıda drone, havan topu ve hafif silahlarla gerçekleştirildiği ve TSK’nın da saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiği ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı Çarşamba günü de "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır” açıklamasını yapmıştı.
Rusya: “Soçi Mutabakatı uygulanıyor”
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ın yakın müttefiki olan Rusya ise Türkiye ile ortak devriye için jandarmalarını konuşlandırmaya başladı.
Rus Interfax haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verişinin’in, “Soçi'de varılmış olan mutabakatın yerine getirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz” dediğini aktardı.
SDG’li yetkili: “Siyasi çözüm bulunduğunda Suriye ordusuna katılımı görüşebiliriz”
RIA’nın konuştuğu SDG’li bir yetkili de Kürt güçlerinin Türkiye sınırının 32 kilometre güneyine zaten çekildiğini söyledi. SDG’li yetkili, "Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunduğunda Kürtlerin Suriye ordusuna katılmayı görüşmeye hazır olduğunu" da kaydetti. Rus haber ajansı, Savunma Bakanlığı kaynaklı haberinde Moskova’nın bölgeye 276 jandarma ve 33 birim askeri donanım malzemesi gönderileceğini de duyurdu.
Soçi mutabakatına göre SDG’ye verilen 150 saatlik sürenin sona ermesinin ardından yani önümüzdeki Salı günü Rus ve Türk askerlerinin sınırın 10 kilometre derinliğinde ortak devriyesi başlayacak.
Esper: “Türkiye Rusya yörüngesine doğru hızla kayıyor”
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den asker çekmesi sonrası bölgeye Ruslar’ın konuşlanması ve NATO üyesi ile Rusya’nın yakınlaşmasıysa Washington’a rahatsızlık vermeyi sürdürüyor.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO toplantısı öncesi Belçika’nın başkenti Brüksel’deki konuşmasında Türkiye’nin yanlış yöne gittiğini söyledi. Esper, “Türkler’in Batı yörüngesinden ziyade Rusya’nın yörüngesine doğru hızla yaklaştığını görüyoruz ve bu çok talihsiz” dedi.
Ankara’dan ABD’ye Mazlum Kobani tepkisi
ABD Başkanı Trump Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı ancak Ankara ile Washington arasındaki güven kaybı sürüyor. ABD’li bir grup senatörün Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazarak Mike Pompeo’dan SDG’nin üst düzey komutanlarından Mazlum Kobani’nin vize işlemlerini hızlandırmasını istemesine Cumhurbaşkanlığı’ndan tepki geldi.
ABD’li siyasetçilerin Mazlum Kobani’ye “meşru bir siyasi figür” muamelesi yapmasını eleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu kişi PKK’nın üst düzey liderlerinden. Başta ABD olmak üzere pek çok ülke PKK’yi terör örgütü olarak tanıyor. Mazlum Kobani ise adaletten kaçan bir terörist. Bu şahıs Interpol’un kırmızı bültenle aradığı bir isim. Türk güvenlik güçlerini, NATO ordusunu ve sivilleri hedef alan çok sayıda terör saldırıları sebebiyle aranıyor” ifadelerini kullandı.
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