SDG’den IŞİD militanları için uluslararası mahkeme çağrısı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tutukladıkları binlerce IŞİD militanının yargılanması için uluslararası özel mahkeme kurulmasını talep ediyor. SDG tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Adaletin yerini bulması için uluslararası toplumu, İslam Devleti teröristlerini yargılamak üzere Suriye'nin kuzey ve doğusunda uluslararası mahkeme kurmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu yolla IŞİD militanlarına yönelik davaların uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerine uygun ve adil bir şekilde görülebileceği" belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Suriye'de Kürt güçlerinin 10 binin üzerinde IŞİD militanını tuttuğu " bilgisini vermişti. IŞİD militanlarının yabancı uyruklu binlerce aile bireyinin de yine SDG kontrolündeki bölgelerde tutuldukları bildiriliyor.

Aylardır süren yargılama tartışması

Söz konusu militanlar arasında yüzlerce yabancı uyruklu savaşçı bulunuyor. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler tarafından esir alınan yabancı uyruklu IŞİD'lilerin akıbetine ilişkin aylardır süren tartışmalar ise henüz sonuca ulaştırılabilmiş değil.