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SDG'den IŞİD'in elindeki Bağuz'a operasyon

11.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son yerleşim bölgesi olan Bağuz'a yönelik operasyon başlattı.

SDG'den IŞİD'in elindeki Bağuz'a operasyon

Operasyona ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da havadan destek veriyor.Suriye'de IŞİD kontrolündeki son yerleşim yeri olan Bağuz'u bu örgütün elinden almayı amaçlayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) söz konusu bölgeye yönelik operasyon başlattı.

"IŞİD'lilere teslim olmaları için tanıdığımız süre sona erdi" diyen SDG sözcüsü Mustafa Bali, bölgede SDG ile IŞİD mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti. Bali, operasyona ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de savaş uçaklarıyla Bağuz'daki silah depolarını vurarak destek verdiğini ifade etti.

SDG tahliyelerin ardından saldırıya geçti

Son haftalarda 10 binden fazla kişi, geçen Eylül ayından bu yana Irak sınırı yakınlarındaki Bağuz'a doğru ilerleyen SDG ile IŞİD arasındaki anlaşma kapsamında bölgeden tahliye edilmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, geçen Aralık ayından beri yaklaşık 59 bin kişi Bağuz'dan ayrıldı. SDG, son olarak 100 kadar sivilin tahliye edildiği Cumartesi gününden beri Bağuz'dan ayrılan olmadığını duyurdu.

SDG sözcüsü Bali, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Bağuz'dan on binlerce sivil tahliye ettikten sonra operasyonu başlattıklarını söyledi. Farklı milletlerden binlerce IŞİD'linin de SDG'ye teslim olduğunu belirten Bali, "Bağuz'da kalan teröristlerin teslim olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Dört bin sivil olduğu tahmin ediliyor

Associated Press'e (AP) konuşan Ali Şeyh adlı SDG komutanı, Fırat Nehri kıyısındaki Bağuz'da 500 IŞİD'linin yanı sıra yaklaşık üç ile dört bin kadın ve çocuk kaldığını tahmin ettiklerini söyledi. Söz konusu sivillerin büyük bölümünün, IŞİD mensuplarının aile bireyi olduğu belirtiliyor.

Operasyona yaklaşık 2 bin 500 savaşçıyla hazırlandıklarını söyleyen Aras Orkeş isimli bir SDG yetkilisi, Bağuz'u üç gün içinde almayı beklediklerini ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ise Cuma günü AP'ye yaptığı açıklamada, mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda Bağuz'un IŞİD'den alınmasına yönelik operasyonun iki hafta kadar sürmesinin sürpriz olmayacağını söylemişti.

DW,AP,rtr,dpa/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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