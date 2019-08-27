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SDG’den Sınırdan Çekilme Açıklaması

27.08.2019 15:30 | Son Güncelleme

YPG’nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye-Suriye sınırı boyunca 5 ila 14 kilometre genişliğindeki hatta geri çekileceğini açıkladı

SDG’den Sınırdan Çekilme Açıklaması

YPG’nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye-Suriye sınırı boyunca 5 ila 14 kilometre genişliğindeki hatta geri çekileceğini açıkladı.

Çekilmeyi duyuran Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, çekilme genişliğinin bölgelere göre değişeceğini bildirdi.

Bali haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki görüşmeler gereğince geri çekilmenin kentlerden ya da kasabalardan olmayacağını, askeri noktalardan ve kırsal alanlardan gerçekleştirileceğini kaydetti.

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