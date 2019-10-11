SDG’den Suriye’de ‘IŞİD’li Mahkumlar Kaçabilir’ Uyarısı

Suriye Demokratik Güçleri’nin gözaltında tuttuğu IŞİD’lilerin sayısına ilişkin farklı sayılar telaffuz ediliyor. Önemli bir kısmı Avrupa’dan Suriye’ye gitmiş olan 10 bin IŞİD savaşçısının SDG gözetiminde olduğu belirtiliyor. Suriye Demokratik Güçleri’ne göre, 60 farklı ülkeden savaşçılar, eşleri ve çocukları dahil 70 bin kişinin kendi gözetimi altında olduğunu söylüyor.

Reuters’a konuşan Badran Jia Kurd, Türkiye’nin operasyonu için, “Bu saldırı kesinlikle cezaevinde bulunan DAEŞ militanlarına yönelik güvenlik önlemlerini zayıflatacak. Bu da onların kaçmasına ya da güvenlik güçlerinin kontrolundan çıkabilecek davranışlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

Suriye Demokratik Güçleri’nden bir diğer yetkili de şu anda IŞİD mahkumlarının tutulduğu yerlerin korunmasında ABD özel kuvvetlerinin yardımcı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin yalnızca güvenli bölge sınırları içindeki IŞİD savaşçılarından sorumlu olacağını belirtti. Çavuşoğlu Türkiye’nin IŞİD mahkumlarının geldiği ülkelerden de savaşçıları geri almalarını isteyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da operasyonun IŞİD mahkumlarının tutuldukları cezaevlerinden kaçması riskini getirebileceği yönündeki kaygıları gidermeye çalıştı. Erdoğan Türkiye’nin harekatı tamamlamasından sonra IŞİD’in bölgede varlık göstermeyeceğine ilişkin güvence verdi.

“Kimse sorumluluk almak istemiyor”