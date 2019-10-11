SDG’den Suriye’de ‘IŞİD’li Mahkumlar Kaçabilir’ Uyarısı

Türkiye’nin Suriye harekatını başlatmasının ardından Başkan Trump bölgede bulunan “IŞİD mahkumlarının cezaevlerinde kalmaya devam etmelerinin sağlanması konusunda sorumluluğun Türkiye’de olduğu” mesajını vermişti. Suriye Demokratik Güçleri’nden üst düzey bir yetkili IŞİD savaşçılarının cezaevlerinden firar etme olasılığının bulunduğu uyarısında bulundu.
Reuters haber ajansına konuşan Badran Jia Kurd, bölgede çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte IŞİD savaşçılarından sorumlu güvenlik güçlerinin sayısının azalacağını belirtti. ABD’li yetkililer gözaltında tutulan IŞİD savaşçılarının Türkiye’nin operasyonunu fırsat bilerek kaçabilecekleri konusunda kaygı duyduklarını ifade etmişti.
Suriye Demokratik Güçleri’nin gözaltında tuttuğu IŞİD’lilerin sayısına ilişkin farklı sayılar telaffuz ediliyor. Önemli bir kısmı Avrupa’dan Suriye’ye gitmiş olan 10 bin IŞİD savaşçısının SDG gözetiminde olduğu belirtiliyor. Suriye Demokratik Güçleri’ne göre, 60 farklı ülkeden savaşçılar, eşleri ve çocukları dahil 70 bin kişinin kendi gözetimi altında olduğunu söylüyor.
Reuters’a konuşan Badran Jia Kurd, Türkiye’nin operasyonu için, “Bu saldırı kesinlikle cezaevinde bulunan DAEŞ militanlarına yönelik güvenlik önlemlerini zayıflatacak. Bu da onların kaçmasına ya da güvenlik güçlerinin kontrolundan çıkabilecek davranışlara yol açabilir” uyarısında bulundu.
Suriye Demokratik Güçleri’nden bir diğer yetkili de şu anda IŞİD mahkumlarının tutulduğu yerlerin korunmasında ABD özel kuvvetlerinin yardımcı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin yalnızca güvenli bölge sınırları içindeki IŞİD savaşçılarından sorumlu olacağını belirtti. Çavuşoğlu Türkiye’nin IŞİD mahkumlarının geldiği ülkelerden de savaşçıları geri almalarını isteyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da operasyonun IŞİD mahkumlarının tutuldukları cezaevlerinden kaçması riskini getirebileceği yönündeki kaygıları gidermeye çalıştı. Erdoğan Türkiye’nin harekatı tamamlamasından sonra IŞİD’in bölgede varlık göstermeyeceğine ilişkin güvence verdi.
“Kimse sorumluluk almak istemiyor”
Türkiye-Suriye sınırında ABD askerlerinin çekildiği Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 100 km’lik alanda IŞİD mahkumlarının tutulduğu bir kamp ya da cezaevi bulunmuyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü bu hafta yaptığı açıklamada Suriye Demokratik Güçleri’nin artık kalabalık gözaltı merkezleri olarak kullanılan okullar ve başka binalarda binlerce erkeği ve erkek çocuğunu IŞİD’e katıldıkları suçlamasıyla tuttuğunu belirtti.
Reuters haber ajansına konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Kimse bu kişilerin sorumluluğunu almak istemiyor.” dedi.
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