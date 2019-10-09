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SDG'den Türkiye'ye karşı "canlı kalkan" planı

09.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyonuna karşı seferberlik çağrısı yaptı.

SDG'den Türkiye'ye karşı "canlı kalkan" planı

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlıklarını tamamladığı yönündeki açıklamaları sonrasında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) genel seferberlik çağrısı yaptı.

"İnsanlarımızı, tüm etnik grupları Türkiye sınırına yakın bölgelere gitmeye ve hassas tarihi bir dönemde direniş göstermeye çağırıyoruz" denilen açıklamada, seferberlik çağrısının en az üç gün geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonuna da çağrı yapılarak, sivil ölümlerini engellemek için Suriye'nin kuzeyinde uçuşa kapalı alan oluşturulması talep edildi.

Türkiye'nin olası bir operasyonunun yaratacağı etkilere de değinilen açıklamada "insanlarımız insani bir felaketin içine girebilir" denildi.

IŞİD ile mücadelede ABD önderliğindeki koalisyonun parçası olan SDG'nin omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul ediyor.

"Canlı kalkan" planı

Türkiye sınırında bulunan Tel Abyad şehrine bağlı Ayn İsa'daki Kürt yönetiminin eş başkanı Berivan Halid, olası bir operasyona ilişkin bölgede yapılan hazırlıklarla ilgili Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Ayn İsa ve Tel Abyad'da yaşayanların Türkiye sınırına bir kilometre uzaklıkta çadır kurup oturma eylemi yapacağını ve Türkiye'ye karşı canlı kalkan olacaklarını belirtti.

Operasyonun düzenlenmesi planlanan bölgede 1 milyona yakın mültecinin ve IŞİD militanlarının tutulduğu hapisaneler olduğuna dikkat çeken Halid operasyon sonrası yaşanacak kaosa ilişkin uyardı.

dpa,AP/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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