SDG'nin El Hol'deki IŞİD Operasyonuna ABD Desteği

Son dönemlerde kamp içinde yaşanan cinayetler dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana ikisi çocuk en az 40 kişi kampta öldürüldü.

Yerel askeri yetkililer, güvenlik güçleri ve terörle mücadele birliklerinden yaklaşık 6 bin SDG üyesinin operasyona katıldığını söyledi.

Suriye’nin doğusunda ‘hilafet’ iddiasıyla savaşan IŞİD güçleri 2019 yılının Mart ayında ABD destekli operasyonla yenilgiye uğratıldı; ancak örgüte bağlılığını koruyan cihatçı teröristler Irak ve Suriye’de çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürüyor.

SDG yetkilileri, El Hol’de son dönemlerde artan şiddet olaylarının, IŞİD’in kampta güvenliği tehdit etme çabalarının bir parçası olduğu görüşünde.

Koalisyon güçlerinden operasyona dolaylı destek

Amerikalı askeri yetkililer, ABD öncülüğündeki küresel koalisyon güçlerinin de SDG’nin bu operasyonuna dolaylı olarak destek verdiğini belirtiyor.

SDG’nin devam eden operasyonuyla ilgili Amerika’nın Sesi’nin (VOA) sorularını yanıtlayan koalisyonun Amerikalı sözcülerinden Wayne Marotto, “Koalisyon güçleri, El Hol kampında durum farkındalığı ve erken uyarı sağlanması için yürütülen bu operasyonda istihbarat, denetim ve keşif alanlarında destek sunacak” dedi.

Marotto ayrıca, koalisyon güçlerinin operasyonda arka planda rol alacağını ancak gerektiğinde danışmanlık ve destek sunmak için de hazır olacağını belirtti.