SDG'nin El Hol'deki IŞİD Operasyonuna ABD Desteği

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’nin kuzeydoğusunda, El Hol kampı içindeki IŞİD hücrelerine karşı operasyon başlattı.
SDG, Pazar günü başlatılan operasyonun, kampta artan şiddet olayları nedeniyle düzenlendiğini açıkladı. Aralarında çeşitli ülkelerden gelen binlerce IŞİD üyesinin aile fertlerinin de yaşadığı El Hol’de yaklaşık 62 kişi barınıyor.
Yerel askeri yetkililer, güvenlik güçleri ve terörle mücadele birliklerinden yaklaşık 6 bin SDG üyesinin operasyona katıldığını söyledi.
SDG’ye bağlı yerel güçlerin sözcülerinden Ali Hassan, operasyona dahil birliklerin El Hol Kampı’nı IŞİD’in “kalıntılarından temizlemek hedefine ulaşmak için” görev yaptığını belirtti.
Yerel haber kaynaklarına göre, operasyon sonucu, 10’dan fazla kişi IŞİD’le bağlantılı oldukları şüphesiyle tutuklandı.
“Kampta 3 ayda 40 cinayet”
Son dönemlerde kamp içinde yaşanan cinayetler dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana ikisi çocuk en az 40 kişi kampta öldürüldü.
Suriye’nin doğusunda ‘hilafet’ iddiasıyla savaşan IŞİD güçleri 2019 yılının Mart ayında ABD destekli operasyonla yenilgiye uğratıldı; ancak örgüte bağlılığını koruyan cihatçı teröristler Irak ve Suriye’de çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürüyor.
SDG yetkilileri, El Hol’de son dönemlerde artan şiddet olaylarının, IŞİD’in kampta güvenliği tehdit etme çabalarının bir parçası olduğu görüşünde.
Koalisyon güçlerinden operasyona dolaylı destek
Amerikalı askeri yetkililer, ABD öncülüğündeki küresel koalisyon güçlerinin de SDG’nin bu operasyonuna dolaylı olarak destek verdiğini belirtiyor.
SDG’nin devam eden operasyonuyla ilgili Amerika’nın Sesi’nin (VOA) sorularını yanıtlayan koalisyonun Amerikalı sözcülerinden Wayne Marotto, “Koalisyon güçleri, El Hol kampında durum farkındalığı ve erken uyarı sağlanması için yürütülen bu operasyonda istihbarat, denetim ve keşif alanlarında destek sunacak” dedi.
Marotto ayrıca, koalisyon güçlerinin operasyonda arka planda rol alacağını ancak gerektiğinde danışmanlık ve destek sunmak için de hazır olacağını belirtti.
Devam eden operasyonun ilk aşamasında kampta yaşayanların kimliklerinin belirlenmesi amacıyla parmak izleri alınacak, fotoğrafları kaydedilecek.
SDG sözcülerinden Kino Gabriel, uygulama ile ilgili, “Kimlerle karşı karşıya olduğumuzu anlayabilmek için kamptakilerin kimliklerini belirliyoruz. Kampa sızanlar olmadığından da emin olmak istiyoruz” dedi.
“El Hol IŞİD için mükemmel bir nokta”
Bazı uzmanlara göre bu tür çabalara rağmen IŞİD militanları kamptaki faaliyetlerini sürdürecek.
10 yıldır iç savaşla boğuşan Suriye’de milis grupları yakından takip eden Suriyeli araştırmacı Sadradeen Kinno da bu görüşü savunanlar arasında. Kinno, El Hol’ün IŞİD için “sadece destekçi bulmakla kalmayıp SDG’ye zorluk çıkarabilecekleri mükemmel bir nokta” olduğunu söylüyor.
Kinno ayrıca, IŞİD’in kampa dışarıdan sızma gücü olmasa bile “içeride hala köklü destekçileri” olduğunun da altını çiziyor.