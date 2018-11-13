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SDT 2 oyunla 4 farklı sahnede perde açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 12:58 | Son Güncelleme

SDT 2 oyunla 4 farklı sahnede perde açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2 oyunla 4 farklı sahnede izleyiciyle buluşacak.

SDT'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, SDT hem Sivas'ta hem de Anadolu'nun çeşitli sahnelerinde perde açarak, sanatseverlerle aralıksız olarak buluşmaya devam ediyor.

Kendinden ödün vermeyi her zamanki gibi yanlış algılayan Karagöz ile politikanın patikalı yollarında ilerlemeye çalışan Kavuklu'nun öyküsünü geleneksel bir üslupla anlatmaya çalışan "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyun, SDT tarafından 13-14 Kasım'da Samsun'da, 16 ve 17 Kasım'da Çorum'da, 19 Kasım'da Tokat'ta sahnelenecek.

"Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyun ise 15-16 Kasım'da saat 19.30'da, 17 Kasım'da saat 14.00 ve 19.30'da Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverler ile buluşacak.

Oyunda, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Geçmiş Zaman Olur Ki Lena Leyla ve Diğerleri SDT

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