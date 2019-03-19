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SDT, 3 ayrı sahnede perde açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

SDT, 3 ayrı sahnede perde açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), biri yabancı diğeri Türk yazara ait iki eserle 3 farklı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, farklı sahnelerde farklı oyunlara sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasına davet eden SDT, bu hafta "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyunuyla, Sivas Atatürk Kültür Merkezi, "Düş Yakamdan" oyunuyla da Yozgat Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale İl Kültür Merkezi sahnelerinde perde açacak.

William Shakespeare'ın önemli klasiklerinden olan, kostüm, dans, müzik ve ışık tasarımıyla seyirciyi büyüleyen romantik komedi "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyunu, 21-22 Mart'ta saat 19.30'da 23 Mart'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izlenebilecek.

Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı "Düş Yakamdan" oyunu da yarın saat 19.30'da Yozgat Bozok Üniversitesi Sahnesi'nde, 22 Mart Cuma günü ise saat 20.00'de Kırıkkale İl Kültür Merkezi Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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“Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” “Düş Yakamdan” Sivas Sivas Devlet Tiyatrosu

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