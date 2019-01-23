SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Düş Yakamdan" adlı yeni komedi oyunuyla seyircileriyle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Sivas Devlet Tiyatrosu, klasik oyunlar haftasında William Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ile Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Ekip, Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde ise "Düş Yakamdan" adlı yeni komedi oyunuyla seyircinin karşısında olacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan ailelerin hikayelerinin anlatıldığı oyunu, Nesimi Kaygusuz yönetiyor.

Oyun, yarın ve 25 Ocak Cuma günü saat 19.30'da, 26 Ocak Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

