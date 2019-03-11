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SDT üç ilde perde açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Sivas Devlet Tiyatrosu "Kargo" adlı oyunu ildeki, "Lena, Leyla ve Diğerleri"ni ise Kahramanmaraş ile Gaziantep'teki sanatseverlerin beğenisine sunacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), iki farklı oyunla üç ilde perde açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, sığınmacı sorununu tiyatro sahnesine taşıyan "Kargo" adlı oyun, Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Yaşamak için küçücük bir şans arayan insanların, yeni bir hayata yaptıkları zorlu yolculuğun duygu ve gerilim yüklü hikayesini konu alan oyun, 14 ve 15 Mart saat 19.30, 16 Mart saat 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

Kadına şiddeti farklı boyutuyla ele alan "Lena, Leyla ve Diğerleri" ise Kahramanmaraş ve Gazianteplilerin beğenisine sunulacak.

Oyun, 13 ve 14 Mart saat 20.00'de Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu, 15 Mart saat 20.00, 16 Mart'ta ise 14.00 ve 20.00'de Gaziantep Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
kargo Lena Leyla ve Diğerleri Sivas Devlet Tiyatrosu tiyatro

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