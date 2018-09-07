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SDÜ'de "Mekan Tasarımı İlkeleri Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:02 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Proje Yürütme Komitesi Başkanı Uzman Tolga Balcı: - "Mek-Sis ile yılda 600 milyon liralık tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Bugün burada üniversite yerleşkelerinin mekan tasarımlarını belirlemeye yönelik standart bir kılavuz oluşturmaya çalışıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) işbirliğinde "Mekan Tasarımı İlkeleri Çalıştayı" düzenlendi.

SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin yerleşkelerinin mekan tasarımlarının standartları için kılavuz oluşturulmaya çalışıldı.

Çalıştay çıktıları SDÜ'nün yürütücülüğünde Türkiye'deki devlet üniversitelerinde uygulanmaya başlanan Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) için önemli bir veri kaynağı oluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Proje Yürütme Komitesi Başkanı Uzman Tolga Balcı, üniversitelerde mekanların tasarımına ilişkin standartların ele alındığını belirtti.

Mekan tasarımlarını belirlemeye yönelik bir kılavuz oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Güzel ve verimli oturumlar gerçekleştiriyoruz. Uzmanlarımız ve hocalarımız gayet kıymetli katkılar sunuyorlar. Buradan aldığımız katkılarla oluşturacağımız kılavuz yatırımların tamamlanması anlamında daha verimli bir yol kat etmiş olacağız. Bu tür bilimsel faaliyetlerin devamını bekliyoruz. Mek-Sis ile yılda 600 milyon liralık tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Bugün burada üniversite yerleşkelerinin mekan tasarımlarını belirlemeye yönelik standart bir kılavuz oluşturmaya çalışıyoruz.”

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan ise Mek-Sis projesini hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Eldeki kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanılmasının önemine değinen Saltan, üniversiteleri temsil eden ve bütçeyi kullanan kişilerin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Çalıştayda yükseköğretim mekanlarına yönelik ihtiyaç listeleri oluşturma, optimum mekan büyüklüğünün belirlenmesi, maliyet ve bütçe boyutu ile yenilikçi yaklaşımlar gibi konular tartışıldı.

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