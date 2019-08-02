Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, AYM'nin akademisyenler hakkında verdiği kararın, kamu vicdanını zedelediği belirtildi.

Evrensel hukuk ilkelerinin, hiçbir şekilde terörü desteklemediğini aksine insan haklarını savunduğu ifade edilen açıklamada, "Uzun yıllardır büyük bir azim ve kararlılıkla devletimiz ve milletimizce sürdürülen terör mücadelesinin sonucu olarak önemli yollar kat eden Türkiye, bu anlamda diğer dünya ülkelerine de örnek olmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi, AYM'nin kamu vicdanını sekteye uğratan değil, aksine insan haklarını destekleyen yönde kararlar alması gerektiğine inanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, SDÜ'nün devletin terörle mücadele için gerçekleştirdiği tüm çalışmaların ve uygulamaların daima yanında olduğu vurgulandı.

