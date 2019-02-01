Sea Watch 3, Sicilya’da alıkonuldu

Kurtarma gemisi Sea Watch 3, Sicilya’daki Catania Limanı’nda İtalyan sahil güvenliği tarafından güvenlik ve çevre yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonuldu.

İtalyan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, dün Akdeniz’de kurtarılan 47 göçmeni Sicilya’nın Catania Limanı’na bırakmak üzere gelen Alman yardım grubu Sea-Watch 3 tarafından işletilen Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisinin, güvenlik ve çevre yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğu bildirildi.

"Politik nedenlerden dolayı engellendik"

Hollanda bayraklı geminin mürettebatının, kurtarma gemilerinin yasa dışı göçe yardım ettiğini söyleyen İtalya’nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini tarafından geminin bir güç gösterisi olarak alıkonulmasını beklediği kaydedildi. Sea Watch International Twitter’da yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz üzere politik nedenlerden dolayı engellendik. Sahil güvenlik üzerinde bizi alıkoyması için çok baskı vardı. Gemilerimizi zincirleyebilirler ama dayanışmayı asla" ifadelerini kullandı.

Gemide incelemeler yapıldı

İtalyan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, yetkililerin dün Akdeniz’de kurtarılan 47 göçmeni gemiden çıkardıktan sonra teknik incelemelerde bulunmak üzere gemiye bindiği, gemide hem navigasyon güvenliği hem de deniz ortamını koruyan kurallara uyuma ilişkin bir dizi uyumsuzluk kaydedildiği ve sorunlar çözülmeden geminin limandan ayrılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.