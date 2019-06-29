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Sea-Watch 3'ün kaptanı gözaltına alındı

29.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

Akdeniz’den kurtardığı 40 sığınmacıyla İtalya'nın Lampedusa limanına izinsiz yanaşan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı gözaltına alındı.

Sea-Watch 3'ün kaptanı gözaltına alındı

İzinsiz olarak bugün sabahın erken saatlerinde İtalya'nın Lampedusa limanına yanaşan Sea-Watch 3 yardım gemisinin kaptanı Carola Rackete gözaltına alındı. Gemiye ise el kondu. İtalyan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili olarak 20 bin euroluk para cezası kesileceği bildirildi.

Alman insani yardım gemisi Sea-Watch 3 yaklaşık iki hafta önce Akdeniz'den kurtardığı 53 sığınmacıyı karaya çıkarmak için izin bekliyordu. Kadın, hasta ve çocukların oluşturduğu 13 kişilik bir grubun karaya ayak basmasına izin verilirken, 40 sığınmacının gemiden ayrılmasına izin çıkmamıştı.

Sea-Watch sözcüsü Giorgia Linardi, Cuma günü yaptığı açıklamada Almanya, Portekiz, Fransa ve Lüksemburg'un gemideki sığınmacıları almaya gönüllü olduklarını kaydetmişti.

Bir diğer Sea-Watch sözcüsü Ruben Neugebauer, kaptan Carola Rackete'nin kararını "İnsanların güvenliğini sağlamak için son bir çırpınış" şeklinde değerlendirdi. Mürettebatın gemideki sığınmacıları kontrol etmekte zorlandığı, durumun giderek daha zor bir hal aldığı açıklanmıştı.

Sea-Watch 3'ün 31 yaşındaki kaptanı Carola Rackete'nin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

dpa/AFP,BW/TY

©Deutsche Welle Türkçe

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