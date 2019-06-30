HABER

Sea-Watch 3'ün kaptanının gözaltına alınmasına tepki yağıyor

30.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

53 sığınmacıyı kurtaran Sea Watch-3 gemisinin kaptanı Rackete’nin İtalya’da gözaltına alınmasına tepki yağıyor.

Sea-Watch 3'ün kaptanının gözaltına alınmasına tepki yağıyor

Almanya’da Sea-Watch ekibi için başlatılan kampanyada 530 bin eurodan fazla bağış toplandı.Almanya merkezli insani yardım örgütü Sea-Watch’un gemisinin kaptanı Carola Rackete’nin İtalya’da gözaltına alınmasına tepki yağıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rackete’nin gözaltına alındığı haberinin ardından attığı tweette, “İnsan hayatı kurtarmak insani bir yükümlülüktür” ifadesini kullanarak, İtalyan adaletine “suçlamaların bir an önce aydınlatılması” çağrısı yaptı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck de Alman Yazı İşleri Ağı’na yaptığı açıklamada, “Asıl skandalın insanların Akdeniz’de boğulması, (sığınmacılar için) kaçış yollarının kapatılması ve Avrupa’da bir dağıtım mekanizmasının bulunmaması” olduğunu söyledi.

İtalya’nın sağ popülist İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise attığı tweette, “yasaları çiğneyen kaptanın” gözaltına alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Görev tamamlandı” ifadesini kullandı. Salvini, “Korsan gemiye el kondu. Yardım örgütüne (yasanın öngördüğü) en yüksek ceza kesilecek” diye yazdı.

"Tek amacım umudu tükenen insanları karaya çıkartmaktı"

Alman vatandaşı Rackete’nin kaptanı olduğu Sea-Watch 3, 12 Haziran’da Akdeniz’de mahsur kalan 53 sığınmacıyı gemiye almış, ancak İtalya, başka bir Avrupa ülkesi sığınmacıları kabul edeceğinin garantisini verene kadar geminin limanlarına yanaşmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. Durumu kötü olan sığınmacılardan bazılarının karaya çıkmasına izin verilmiş, kalan 40 sığınmacı ise iki haftadır giderek dayanılmaz hale gelen koşullarda kaderine terk edilmişti.

Cuma günü Almanya’nın da aralarında olduğu beş Avrupa ülkesinin sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu açıklamasına rağmen verilen sözün "garantisini beklediklerini" belirten İtalya’dan sığınmacıların karaya çıkmasına izin çıkmamıştı.

Rackete, iki haftalık bir bekleyişin ardından gemideki durumun giderek kritik hale gelmesi üzerine Cumartesi sabaha karşı izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaştığı için gözaltına alınmıştı. Kaptan, limana yanaştığı esnada yolunu kapatan polis teknesiyle de çarpışmış, bu nedenle "memurların hayatını tehlikeye atmakla" da suçlanmıştı.

Avukatları aracılığıyla İtalyan gazetesi "Corriere della Sera"ya konuşan 31 yaşındaki Rackete, intihar vakalarının yaşanmasından endişe ettiğini belirterek aldığı kararı, "Durum ümitsizdi. Tek amacım, bitkin ve umutsuz insanları karaya çıkarmaktı" ifadeleriyle savundu.

Ünlü Alman moderatörlerden yardım kampanyası

Alman moderatörler komedyen Jan Böhmermann ve Klaas Heufer-Umlauf, Sea Watch’un acil yardım ekibi ve tutuklanan kaptanları Rackete için bir bağış kampanyası başlattı. İkilinin dün gece başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı, haberin yayına girdiği saate kadar yaklaşık 530 bin euroyu aştı.

Böhmermann, kampanya duyurusu için YouTube’da yayınladıkları videoda, “Son günlerde yaşananlarla bu insanlık dışı, soğuk ve vicdansız politika bir kez daha dibe vurdu” diyerek Rackete’nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

İkili, "İnsan hayatı kurtarmanın suç olmadığını” vurgulayarak, “Oraya gidip yardım edemiyoruz ama en azından yardım toplayabiliriz" dedi. Böhmermann, “Almanya’da Avrupa çapında en fazla sahip olduğumuz şeyden biraz verebiliriz: Para! Sonsuz miktarda paramız var, yani sorun para olamaz!” diye konuştu.

Savcılığın yasa dışı göçe yardım ve İtalya karasularını ihlalle suçlanan ve 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olan Rackete'nin ifadesini 48 saat içinde alması bekleniyor.

DW,dpa/SÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesiİstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
Rum lider Anastasiades'ten flaş açıklama: HazırımRum lider Anastasiades'ten flaş açıklama: Hazırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rum lider Anastasiades'ten 'müzakere' açıklaması

Rum lider Anastasiades'ten flaş açıklama: Hazırım

SON DAKİKA! İsrail Filistinli Bakan Fadi El-Hedmi'yi gözaltına aldı

İsrail'den skandal karar! Gözaltına alındı...

Trump ile Kim bir araya geldi

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı! Tüm oklar ona yöneldi!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

Rum lider Anastasiadis’in kalçası kırıldı

Rum liderin kalçası kırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.