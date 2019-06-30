Sea-Watch 3'ün kaptanının gözaltına alınmasına tepki yağıyor

Almanya’da Sea-Watch ekibi için başlatılan kampanyada 530 bin eurodan fazla bağış toplandı.Almanya merkezli insani yardım örgütü Sea-Watch’un gemisinin kaptanı Carola Rackete’nin İtalya’da gözaltına alınmasına tepki yağıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rackete’nin gözaltına alındığı haberinin ardından attığı tweette, “İnsan hayatı kurtarmak insani bir yükümlülüktür” ifadesini kullanarak, İtalyan adaletine “suçlamaların bir an önce aydınlatılması” çağrısı yaptı. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck de Alman Yazı İşleri Ağı’na yaptığı açıklamada, “Asıl skandalın insanların Akdeniz’de boğulması, (sığınmacılar için) kaçış yollarının kapatılması ve Avrupa’da bir dağıtım mekanizmasının bulunmaması” olduğunu söyledi. İtalya’nın sağ popülist İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise attığı tweette, “yasaları çiğneyen kaptanın” gözaltına alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Görev tamamlandı” ifadesini kullandı. Salvini, “Korsan gemiye el kondu. Yardım örgütüne (yasanın öngördüğü) en yüksek ceza kesilecek” diye yazdı.

"Tek amacım umudu tükenen insanları karaya çıkartmaktı" Alman vatandaşı Rackete’nin kaptanı olduğu Sea-Watch 3, 12 Haziran’da Akdeniz’de mahsur kalan 53 sığınmacıyı gemiye almış, ancak İtalya, başka bir Avrupa ülkesi sığınmacıları kabul edeceğinin garantisini verene kadar geminin limanlarına yanaşmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. Durumu kötü olan sığınmacılardan bazılarının karaya çıkmasına izin verilmiş, kalan 40 sığınmacı ise iki haftadır giderek dayanılmaz hale gelen koşullarda kaderine terk edilmişti. Cuma günü Almanya’nın da aralarında olduğu beş Avrupa ülkesinin sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu açıklamasına rağmen verilen sözün "garantisini beklediklerini" belirten İtalya’dan sığınmacıların karaya çıkmasına izin çıkmamıştı. Rackete, iki haftalık bir bekleyişin ardından gemideki durumun giderek kritik hale gelmesi üzerine Cumartesi sabaha karşı izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaştığı için gözaltına alınmıştı. Kaptan, limana yanaştığı esnada yolunu kapatan polis teknesiyle de çarpışmış, bu nedenle "memurların hayatını tehlikeye atmakla" da suçlanmıştı.