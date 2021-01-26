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Seat Arona kamuflajlı yakalandı!

26.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Seat Arona kamuflajlı yakalandı!

Seat ilk olarak dört yıl önce Arona ile yeni bir segmente giriş yaptı. Başarılı giden satışların ardından marka küçük crossover modelini yeniliyor.

Model kış testlerinde kamuflajlı olarak yakalandı. Tasarım konusunda modelin önemli değişimler geçirmesi bekleniyor. Model bu değişim ile artık rakipleri arasında daha iddialı konuma gelecek.

2022-seat-arona

TASARIMDA NELER DEĞİŞECEK?

İspanyol otomobil üretici daha önceki modellerde yaptığı gibi değişimleri çok sınırlı tutacak. Model daha büyük ızgara ve yeniden konumlandırılmış sis lambası yuvalarına sahip yeni bir tampon ile geliyor. Otomobilde daha küçük hava girişleri sunacak. Farların şekli selefi ile aynı görünüyor ancak, muhtemelen yılın ikinci yarısında Arona piyasaya çıktığında değişimler olabilir. Arka bölümde yeni bir difüzör göze çarpıyor. Egzoz çıkışları yanlara taşınmış. Arka stoplar artık daha modern bir aydınlatma imzasına sahip olacak. Güncellenmiş Arona, en yeni Leon ve tabii ki daha büyük Ateca gibi modellerle kullanılan logolar ile gelmesi bekleniyor.

2022-seat-arona

KOKPİTTE NELER VAR?

İçeride de bir dizi revizyonun yapılması bekleniyor. 2022 Arona muhtemelen güncellenmiş bir bilgi-eğlence sistemi ve yeni kaplama renkler ile birlikte geliyor. Yeni bir dijital gösterge panelinin modelde yer alması bekleniyor.

2022-seat-arona

HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Güç açısından model, birkaç küçük benzinli motorla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu seçenekten bazıları 48 voltluk bir yarı hibrit sisteme sahip olacak. Ayrıca Avrupa Kıtası’nda bir veya iki dizel üniteye sahip olacak.

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