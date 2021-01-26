Seat Arona kamuflajlı yakalandı!

Model kış testlerinde kamuflajlı olarak yakalandı. Tasarım konusunda modelin önemli değişimler geçirmesi bekleniyor. Model bu değişim ile artık rakipleri arasında daha iddialı konuma gelecek.

TASARIMDA NELER DEĞİŞECEK?

İspanyol otomobil üretici daha önceki modellerde yaptığı gibi değişimleri çok sınırlı tutacak. Model daha büyük ızgara ve yeniden konumlandırılmış sis lambası yuvalarına sahip yeni bir tampon ile geliyor. Otomobilde daha küçük hava girişleri sunacak. Farların şekli selefi ile aynı görünüyor ancak, muhtemelen yılın ikinci yarısında Arona piyasaya çıktığında değişimler olabilir. Arka bölümde yeni bir difüzör göze çarpıyor. Egzoz çıkışları yanlara taşınmış. Arka stoplar artık daha modern bir aydınlatma imzasına sahip olacak. Güncellenmiş Arona, en yeni Leon ve tabii ki daha büyük Ateca gibi modellerle kullanılan logolar ile gelmesi bekleniyor.

KOKPİTTE NELER VAR?

İçeride de bir dizi revizyonun yapılması bekleniyor. 2022 Arona muhtemelen güncellenmiş bir bilgi-eğlence sistemi ve yeni kaplama renkler ile birlikte geliyor. Yeni bir dijital gösterge panelinin modelde yer alması bekleniyor.