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Seat'in dikkat çeken tarihi hikayeleri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Volkswagen grup çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Seat, sadece ürettiği otomobiller ile değil, geçmişiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki Seat'in tarihinde size de ilginç gelecek birçok hikaye var.

Seat'in dikkat çeken tarihi hikayeleri!

Otomobil üreticisi Seat 70 yaşına girdi. Seat 70 yıllık ömrüne özellikle ülkemizde de talep gören Leon ve Ibıza gibi otomobilleri sığdırdı. Ancak otomobil üreticisi bununla da kalmadı. Her yaşanmışlıkta olduğu gibi Seat de üretim yaptığı 70 yıl boyunca birçok hikayeye imza attı. İşte bu hikayelerden birkaçı...

GUESTMOBİLE

İlk sırada pek çok kişinin bilmediği bir otomobil var. 1955 yılında Zona Franca Fabrikası'nın açılışı için bir Seat 1400, en fazla misafiri ağırlayabilmek için değişime uğratıldı. Otomobilin tavanı ve bagaj kapağı kaldırılarak, arka tarafta bir alan açıldı ve bu alana yan koltuklar yerleştirildi. Oldukça ilginç bir tasarıma bürünen Seat 1400 modifiyesi, çalışanlar tarafından ''Guestmobile'' adıyla anılmaya başlandı. Otomobil şu an Zona Franca'da bulunan fabrikanın A122 binasında sergilenmekte.

guestmobile

1 MİLYONUNCU OTOMOBİL İLE ÇILGIN TAKAS

Takvimler 1969 yılını gösterdiğinde Seat, 1 milyonuncu Seat otomobilini şirket çekiliş ile çalışanlarından birine verme kararı aldı. 1 milyonuncu otomobil Seat 124 oldu ve otomobili öğlen vardiyasında çalışan bir adam kazandı. Ancak bir sorun vardı. Çalışanın ehliyeti yoktu! Yeni evlenmiş olan adam hala ailesiyle birlikte yaşamaktaydı. Yani diğer bir deyiş ile otomobile değil eve ihtiyacı vardı. Seat de ona bir dairenin peşinatını ödeyebilmesi için otomobilin ücretini vermeye karar verdi. Böylece daire ile otomobil takas edildi.

takas

VATİKAN'IN OTOMOBİLİ SIĞMAYINCA...

Para II. John Paul, 1982 yılında İspanya'yı ziyaret etti. İspanya ziyaretinde Papa, Vatikan'ın otomobili Camp Nou ve Santiago Bernabeu'nun kapılarına sığmayınca Seat Popemobile'ı kullandı. Seat mühendisleri, bu durum fark edildiğinde çok hızlı bir şekilde bir Panda'yı Papamobile'a dönüştürdü. Böylece Papa, ziyaret boyunca sorun yaşamadan otomobiliyle gezdi. Seat yapımı Popemobile, hala Seat müzesinde sergilenmekte.

İLK ELEKTRİKLİ SEAT

Barselona Olimpiyatları 1992 yılında düzenlendi. Seat olimpiyatlara özel olarak ilk elektrikli otomobilini de üretti. Ancak otomobil, 65 km menzile sahipti ve 500 km ağırlığında bir bataryayla geliyordu. Yani günümüzün elektrikli otomobillerinden biraz gerideydi. İlginç bir şekilde otomobilin şarj cihazı da ön ızgaranın arka kısmına yerleştirilmişti. Seat yapımı 2 bin elektrikli otomobil, olimpiyatlar boyunca sporculara, gazetecilere ve organizatörlere hizmet etti. İspanya adına madalya kazanan sporcular ise içinde sabit telefon ve faks bulunan Seat Toledo Podium'u kullandı.

olimpiyat

FOTOVOLTAİK TESİS

Seat'ın Martorell'deki atölyesinin çatısı, Almanya'nın kuzeyinde bulunan, kar yığınlarına dayanacak şekilde tasarlanan bir Volkswagen fabrikasıyla aynı planda inşa edildi. Fakat Martorell'deki atölye, hava koşulları göz önüne alındığında kar yığınları ile boğuşacak bir yerde değildi. Bu da Seat'e bir fikir verdi. Bu fikir sayesinde güneş enerjisi sistemi atölyeye entegre edildi. Seat'in iddiasına göre Seat Avrupa otomotiv endüstrisindeki en büyük güneş enerjisi sistemi (fotovoltaik) Seat'te bulunuyor.

tesis

VELİAHT PRENSİN IBİZA İLE DUYGUSAL ANLARI

Kral I. Juan Carlos, veliahtı VI. Felipe 18 yaşına bastığında ona bir Seat Ibiza hediye etti. Felipe'in Seat Ibiza'sı, yıllar sonra Seat'e geri verildi. Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde ise İspanya Kralı VI. Felipe, Seat fabrikasını ziyaret etti ve burada tamamen yenilenen o otomobili ve babasının Seat Ibiza'yı kendisine hediye ettiği anın fotoğrafını gördü. Kral hem şaşırdı hem de duygusal anlar yaşadı.

prens

SEAT'İN İSİMLENDİRMELERİ

Seat, 1982'den beri otomobillerine İspanyol şehirlerinin ve kasabalarının adını veriyor. Seat daha önce ise otomobilleri motor hacimlerine ve proje numaralarına göre isimlendiriyordu. Seat 600 ise bir istisnaydı. Seat 600, Fıat 600'ün abisiydi, motor hacmi 600 santimetre küptü ve otomobilin toplam ağırlığı tesadüfi bir şekilde 600 kilogramdı. Bu kadar tesadüf Seat'i bile şaşırtmış olacak ki otomobilin ismi Seat 600 oldu.

tarraco

DÜNYANIN EN DEMOKRATİK İSİMLENDİRMESİ: TARRACO

Seat Tarraco ise Seat'in en demokratik isimlendirmelerinden biri. Zira Seat otomobilin ismi için bir halk oylamasına gitti. Halk adı Tarragone şehrinden gelen Tarraco'ya 52 bin oy verdi ve Seat otomobili Tarraco olarak isimlendirdi. Böylece demokrasi bir kez daha kazandı.

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