Seat'in dikkat çeken tarihi hikayeleri!

Otomobil üreticisi Seat 70 yaşına girdi. Seat 70 yıllık ömrüne özellikle ülkemizde de talep gören Leon ve Ibıza gibi otomobilleri sığdırdı. Ancak otomobil üreticisi bununla da kalmadı. Her yaşanmışlıkta olduğu gibi Seat de üretim yaptığı 70 yıl boyunca birçok hikayeye imza attı. İşte bu hikayelerden birkaçı...

GUESTMOBİLE

İlk sırada pek çok kişinin bilmediği bir otomobil var. 1955 yılında Zona Franca Fabrikası'nın açılışı için bir Seat 1400, en fazla misafiri ağırlayabilmek için değişime uğratıldı. Otomobilin tavanı ve bagaj kapağı kaldırılarak, arka tarafta bir alan açıldı ve bu alana yan koltuklar yerleştirildi. Oldukça ilginç bir tasarıma bürünen Seat 1400 modifiyesi, çalışanlar tarafından ''Guestmobile'' adıyla anılmaya başlandı. Otomobil şu an Zona Franca'da bulunan fabrikanın A122 binasında sergilenmekte.

1 MİLYONUNCU OTOMOBİL İLE ÇILGIN TAKAS

Takvimler 1969 yılını gösterdiğinde Seat, 1 milyonuncu Seat otomobilini şirket çekiliş ile çalışanlarından birine verme kararı aldı. 1 milyonuncu otomobil Seat 124 oldu ve otomobili öğlen vardiyasında çalışan bir adam kazandı. Ancak bir sorun vardı. Çalışanın ehliyeti yoktu! Yeni evlenmiş olan adam hala ailesiyle birlikte yaşamaktaydı. Yani diğer bir deyiş ile otomobile değil eve ihtiyacı vardı. Seat de ona bir dairenin peşinatını ödeyebilmesi için otomobilin ücretini vermeye karar verdi. Böylece daire ile otomobil takas edildi.